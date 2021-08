Belém começa a vacinar adolescentes na próxima quarta-feira

Na próxima quarta-feira (25), Belém começa a vacinar com a 1ª dose anticovid os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou com deficiência permanente. O anunício foi feito pelo prefeito Edmilson Rodrigues, por meio de uma transmissão, ao vivo, nas redes sociais.

A informação foi divulgada no Twitter oficial da Prefeitura de Belém. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) ainda deve divulgar os detalhes desse calendário.

