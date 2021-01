Belém começa a receber pacientes com covid-19 transferidos do Amazonas

Chegaram na tarde desta segunda-feira (18), por volta das 17h, em Belém, duas pacientes com covid-19 que fazem parte do grupo das transferências do estado do Amazonas, que enfrenta problemas no abastecimento de oxigênio na rede hospitalar. As duas mulheres, que estão em estado grave, são do município de Parintins, leste amazonense, e foram encaminhadas para tratamento em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Belém, montado no Hangar.

De acordo com o Governo do Estado, que divulgou vídeos da chegada das pacientes no aeroporto Brigadeiro Protásio de Oliveira, no bairro da Sacramenta, e do momento de entrada delas no hospital, elas vieram em voo providenciado pela Força Aérea Brasileira (FAB), acompanhadas por um familiar cada. Confira:

Por meio do Twitter, o governador Helder Barbalho comentou a transferência. "Governo do Pará recebe neste momento os primeiros pacientes do Amazonas, em tratamento contra o Coronavírus. Disponibilizamos leitos em Belém para dar apoio ao Estado. Minha total solidariedade aos irmãos amazonenses".

Governo do Pará recebe neste momento os primeiros pacientes do Amazonas, em tratamento contra o Coronavírus. Disponibilizamos leitos em Belém para dar apoio ao Estado. Minha total solidariedade aos irmãos amazonenses. https://t.co/8UabDU1jQ3 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 18, 2021



Ao todo, o Pará disponibilizou 20 leitos clínicos e dez de terapia intensiva no Hospital de Campanha de Belém, além de dez leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) Neonatal na Santa Casa do Pará para ajudar o estado vizinho.



Nesta terça-feira (19), está prevista a chegada de mais seis pacientes também em estado grave, para serem tratados na mesma unidade. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Estado do Pará, "havendo necessidade, o Governo do Pará pode avaliar a possibilidade de ampliar essa oferta".



Sipriano Ferraz, secretário adjunto de Estado de Saúde Pública (Sespa), informou que, de acordo com o monitoramento diário de casos e internações, a situação da pandemia na Região Metropolitana de Belém (RMB) é confortável, e a retaguarda de leitos no Hangar permitiu o auxílio aos doentes do estado vizinho.



"O governo do Estado se solidariza com o Amazonas, a fim de prestar socorro e auxiliar para que possam sair dessa grave crise assistencial. As oito transferências solicitadas até agora se destinam ao Hangar, onde há uma ala criada para esses pacientes que vêm de lá", explicou Sipriano Ferraz.



Prefeitura de Belém

Na na tarde da sexta-feira (15), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, também informou que manteve contato com o prefeito de Manaus (AM), David Almeida, e colocou à disposição da gestão manauara cinco leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria para pacientes com covid-19 no Hospital Dom Vicente Zico.