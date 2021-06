Belém atualiza calendário vacinal; profissionais do ensino médio e superior estão na lista

Os profissionais de educação do ensino médio e superior de Belém serão vacinados contra a covid-19 na sexta e no sábado (18 e 19 de junho). A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) na tarde desta terça (15). Será das 9h às 17h, em pontos de vacinação que ainda serão divulgados.

Ainda nos dias 18 e 19, Belém convoca novamente para a primeira dose os trabalhadores da educação do ensino fundamental (segunda chamada) e os trabalhadores da educação infantil e especial (terceira chamada).

Vacinação por idade sem comorbidade

Nesta quarta (16), Belém vai vacinar com a primeira dose os adultos nascidos de 1962 a 1969, ou seja, quem tem de 52 a 59 anos completos ou a completar em 2021. Além disso, será dia para imunização das pessoas de 62 e 63 anos que precisam tomar a segunda dose (vacinados com Astrazeneca em 20 de março).

Na quinta (17), o calendário por faixa etária será ampliado, para adultos nascidos de 1962 a 1973. Já na sexta (18), será ampliado novamente, para quem nasceu de 1962 a 1974.

Nesta etapa da vacinação, a Sesma pretende aplicar 110 mil doses de vacina só neste público por idade. Será das 9h às 17h, em 24 pontos de Belém e distritos.

Documentação: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Belém. No caso de pessoas que irão receber a segunda dose da vacina, é necessário apresentar também o cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

Nova chance

Além disso, nesta quarta, quem perdeu a data para tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19 em Belém terá mais uma chance. Pessoas de 54+, 60+, 70+, 80+ sem cormobidade poderão comparecer a um posto de vacinação, que serão vacinadas. É preciso levar RG, CPF, cartão SUS (opcional) e comprovante de residência de Belém.

Agenda de vacinação em Belém

Por idade sem comorbidade:

- 16/06 (quarta) - nascidos de 1962 a 1969; e pessoas de 62 e 63 anos que precisam tomar a segunda dose da Astrazeneca (com primeira dose aplicada em 20 de março)

- 17/06 (quinta) - nascidos de 1962 a 1973

- 18/06 (sexta) - nascidos de 1962 a 1974

Pontos de vacinação por idade

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Bairro Reduto. A pé.

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica. A pé.

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. A pé.

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural. A pé.

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha. A pé.

6. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. A pé.

7. Estação das Docas. Av. Marechal Hermes, S/N. Galpão 3. A pé.

8. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia. A pé.

9. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. A pé.

10. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro. A pé.

11. Ginásio de Educação Física UEPA. Av. João Paulo II, 769, bairro Castanheira. A pé.

12. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso. A pé.

13. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. A pé.

14. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148. A pé.

15. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro. A pé.

16. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá. A pé.

17. Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51. A pé.

18. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila. A pé.

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G). A pé.

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358. A pé.

21. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação (UEPa - CCSE) R. do Úna, n° 156 – Telégrafo. A pé.

22. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287. A pé.

23. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. A pé.

24. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. A pé.