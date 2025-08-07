Bebê paraense, da Ilha de Mosqueiro, leva cultura do Estado e ganha concurso nacional

O pequeno João Gabriel, de apenas 8 meses, colocou o nome da Ilha de Mosqueiro, distrito da capital paraense, no cenário nacional ao vencer um concurso que elege os bebês mais encantadores do Brasil. Representando o Norte do país, ele conquistou uma das vagas na final e foi anunciado como um dos campeões da edição 2025.

Após nove anos sem edições, o tradicional concurso de uma marca de produtos infantis, retornou este ano com uma nova dinâmica e forte engajamento nas redes sociais. João Gabriel participou desde os cinco meses, quando sua mãe, Suellem Bahia, decidiu inscrevê-lo. “A ideia de que meu filho pudesse ser escolhido era um sonho. Mal acredito que se tornou realidade”, conta ela, emocionada.

Vídeo da final destacou símbolos do Pará

Gravado nas paisagens da Ilha de Mosqueiro, o vídeo chamou atenção por apresentar não apenas o carisma do bebê, mas também elementos que representam o orgulho paraense, como o Círio de Nazaré, os clubes Remo e Paysandu, e uma homenagem à COP30, evento internacional que ocorrerá em Belém em novembro deste ano.

Orgulho para o Norte e visibilidade para Mosqueiro

João Gabriel foi escolhido entre milhares de participantes e o resultado oficial, inicialmente previsto para 23 de agosto, foi antecipado para o dia 6. Com a vitória confirmada, a conquista foi celebrada como um marco para a região. “A vitória não é apenas de uma criança, mas de uma cidade inteira, de um estado que se orgulha de sua cultura, da sua gente e da sua força”, afirma Suellem.