Bebê foi sequestrado após parto em Belém? História viraliza, mas mulher não tinha sinais de gestação

Uma história que repercutiu nos últimos dias em Belém foi esclarecida logo no início da tarde desta quinta-feira (8). Ao longo da semana, circulou nas redes sociais um atendimento de parto que teria terminado com um possível sumiço de bebê recém-nascido em um hospital particular. Até mesmo um boletim de ocorrência do suposto pai foi feito em uma delegacia de Belém. Após a repercussão, foi confirmado que não havia gravidez.

Veja a íntegra da nota:

Informamos que a paciente foi atendida por nossa equipe médica em uma de nossas unidades, seguindo todos os protocolos clínicos e legais. Durante o atendimento, foram realizados diversos exames, incluindo de imagem, que não evidenciaram qualquer sinal de gestação em curso. Também não foi identificado, em nenhum momento, qualquer sinal clínico compatível com o quadro relatado.

Ressaltamos que, ao longo dos atendimentos, a paciente não apresentou carteira de gestante nem exames anteriores que comprovassem acompanhamento pré-natal.

Reforçamos que todos os atendimentos realizados por nossa equipe seguem critérios médicos rigorosos, pautados nos mais elevados padrões éticos e legais, com prioridade absoluta à segurança, ao cuidado responsável e ao bem-estar dos pacientes.

Hapvida.

Nota da PC

A Polícia Civil do Pará foi questionada duas vezes sobre a investigação do suposto sumiço de um bebê dentro do hospital particular citado e sobre a caso de uma falsa gravidez em atendimento nesse hospital.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (8), a PC do Pará informou que o caso está sendo apurado inicialmente como desaparecimento de pessoa menor pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DATA). "Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, que ocorrem sob sigilo", detalha a nota.