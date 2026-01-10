Capa Jornal Amazônia
‘Batismo de Jesus e a presença de Deus na humanidade’ é o tema da homilia deste sábado (10)

“O mestre Jesus convida a ser fiel a aliança com Deus e cumprir a vontade de Deus”, diz padre Cláudio Pighin

O Liberal
fonte

Padre Claudio Pighin durante homilia (Foto: Igor Mota / Arquivo O Liberal)

O significado do Batismo de Jesus e sua relação com a presença de Deus na humanidade foi o tema da homilia deste sábado (11), proferida pelo padre Cláudio Pighin. Durante o ensinamento, ele afirmou que o episódio narrado pelo evangelista Mateus marca o início da missão pública de Cristo e revela sua identidade divina.

Segundo o sacerdote, o batismo aparece como um momento de manifestação e credibilidade para a vida de Jesus. "O Batismo de Jesus é colocado no começo da missão, porque existe a preocupação de revelar a condição divina do Nazareno", explicou. O padre destacou que essa revelação se dá como "uma manifestação visível da presença do Pai na humanidade”.

Ao abordar o diálogo entre João Batista e Jesus, padre Cláudio afirmou que o episódio confirma uma nova fidelidade à vontade de Deus. "O termo justiça nas Sagradas Escrituras significa total fidelidade à aliança. A justiça de Deus é a sua fidelidade à aliança. Mesmo que os seres humanos possam abandoná-la ou traí-la, Ele será sempre fiel em favor do seu povo", disse padre Cláudio.

Ele acrescentou que, biblicamente, é considerado justo aquele que se mantém fiel a essa aliança. "Nesse sentido, o Mestre Jesus convida a ser fiéis à aliança, isto é, cumprir a vontade de Deus", afirmou o religioso.

Durante a homilia, o sacerdote também ressaltou que, ao receber o batismo de João, Jesus se coloca entre os pecadores, mesmo sendo declarado Filho de Deus. "Em Jesus se manifesta plenamente a vontade de Deus, tornando-se o verdadeiro Messias. Nele não existe contraposição com Deus, porque Ele é o Filho. Fazem uma só coisa", enfatizou padre Cláudio. Segundo ele, ao olhar para Cristo, é possível compreender quem é Deus, já que "é o Filho quem revela o Pai" e que "a filiação divina se manifesta na obediência".

O padre também estabeleceu uma relação entre o batismo de Cristo e o dos cristãos. "No batismo somos proclamados filhos de Deus e com a ação do Espírito Santo recebemos uma missão para cumprir", afirmou. Para ampliar a compreensão da missão de Jesus, ele lembrou que o evangelista recorre às palavras do profeta Isaías, abrindo oficialmente a caminhada do Messias.

Ao comentar as expectativas sobre o Messias, padre Cláudio ponderou que João Batista e Jesus apresentaram visões distintas. "De um lado, o Batista esperava um juiz severo que eliminaria os pecadores. Do outro, o Messias Jesus revela o aspecto da misericórdia", disse. O sacerdote afirmou que o comportamento de Cristo chega a escandalizar João Batista, que depois compreende que aquilo era a vontade de Deus. "Tudo isto é uma lição para todos nós", acrescentou padre Cláudio.

Para ele, o episódio ensina que é preciso abandonar concepções rígidas para acolher quem Deus realmente é. "Jesus se mostrou fiel ao Pai, cumprindo a missão de resgate dos seus filhos. Podemos entrever nesta aparição inicial de Jesus o projeto da cruz, verdadeira doação para salvar a todos", afirmou o religioso.

Ao final, o padre Cláudio provocou os fiéis a refletirem sobre o próprio batismo. "O Batismo de Jesus é para todos nós uma interrogação sobre o nosso. Com que fidelidade o vivemos e queremos testemunhar nossa vocação de cristãos?", concluiu.

 

Palavras-chave

homilia do padre claudio pighin
Belém
