​Batedores reclamam de nova alta no preço do​ açaí: ‘Lá na feira, só aumenta’

No dia em que vários órgãos e entidades discutiram soluções para a chamada “crise do açaí”, batedores registraram a saca do fruto sendo comercializada a R$ 1.100 em Belém. Um vídeo gravado na última quarta-feira (28), na Feira do Açaí, comprova o problema.

“Uma saca hoje - quarta-feira, dia 28 de fevereiro - saiu a mil e cem reais. Duzentos e vinte reais um paneiro de açaí desse do Marajó”, reclamou um homem, enquanto o outro confirmava os valores.

Por conta dos preços elevados, muitos trabalhadores precisaram fechar seus estabelecimentos na quarta-feira. “​Fechado mais um dia. Muito caro”, lamentou um batedor do bairro do Umarizal. No mesmo bairro, outro batedor informou: “Temos açaí, com a dificuldade de pagar o caroço, compramos só um pouco. O preço lá na feira só aumenta”. Nesse ponto, o litro foi comercializado a R$ 34.

Estudo

Segundo o levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), em janeiro, o litro do açaí do tipo médio teve um aumento de 9,84%, em comparação com dezembro de 2023. Um balanço comparativo dos últimos 12 meses (janeiro/2023-janeiro/2024) verificou que o litro do produto obteve uma alta de 9,29%. Ainda segundo a pesquisa, o preço ficou em uma média de R$​ 19,82 no último mês do ano passado, mas alcançou os R$​ 21,77 em janeiro deste ano.