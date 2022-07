Basílica Santuário de Nazaré se prepara para comemorar os 99 anos do título basilical

A Basílica Santuário de Nazaré comemorará os 99 anos do título basilical com uma celebração presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, na próxima terça-feira (19). O momento terá participação da Comunidade dos Padres Barnabitas da Basílica Santuário de Nazaré e será apresentado, na ocasião, o Selo dos 100 anos, iniciando a contagem dos 365 dias para o jubileu do centenário.

Uma das razões para o título concedido à Basílica de Nazaré é a importância espiritual e histórica da igreja para a população da região Norte, que tem a Virgem de Nazaré como padroeira, demonstrando a expressão de fé e devoção dos paraenses.

Sobre o selo

O Selo que marca os 100 anos do título de Basílica da igreja se inspira numa fusão do Glória, que representa Nossa Senhora de Nazaré, com o Brasão Oficial, símbolo agraciado pelo Vaticano, exclusivamente às igrejas católicas que possuem a posição de Basílica. Na parte superior lê-se a inscrição “100 anos de Título Basilical” e na inferior ‘Deiparae Virgini Dicatum’, que se traduz: “Dedicado à Virgem Maria”. Ao centro, a inscrição Basílica de Nazaré e as datas que marcam o centenário, 1923/2023.

História

Considerado um lugar de paz e refúgio para aqueles que necessitam, a Basílica guarda a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré achada por Plácido de Souza, em meados de 1700. Diante dos vários milagres atribuídos à Imagem, milhares de pessoas passam pelo templo em busca de uma maior proximidade com a Mãe de Deus e de toda a humanidade.

No dia 19 de julho de 1923, a Paróquia de Nazaré recebeu o título de Basílica Menor, a terceira do Brasil. A concessão é dada pelo Papa.