Basílica e Praça Santuário são preparadas para a Grande Romaria

Em plena tarde de sexta-feira (23), os preparativos para o Círio de Nazaré 2022 seguiram de forma intensa na Basílica Santuário e na Praça Santuário, no centro de Belém. Nos altos da Basílica e do prédio da lojinha do Lírio Mimoso, havia operários atuando na limpeza e reparos.

Nos altos da Basílica Santuário, serviços de pintura e reparos são intensificados (Foto: Eduardo Rocha / O Liberal)

Já na Praça Santuário, o altar recebeu a estrutura de prolongamento do palco e prosseguia a instalação de 48 peças de iluminação nos postes de iluminação para o Círio. Na quinta-feira (22), a montagem dessas peças e ornamentação temática começaram no local com 27 itens.

Devotos e público em geral acompanham serviços para o Círio 2022 (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Na Concha Acústica, é providenciada a montagem de um tablado como parte do palco para eventos e apresentações musicais como parte da Quadra Nazarena, em particular, o as atrações do Círio Musical. Serão instaladas duas torres do sistema sonoro e, na praça, serão providenciados cinco praticáveis e uma cabine ampla para órgãos de segurança e saúde.

No momento em que os operários, o diretor-coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Antônio Salame, monitorava os serviços. "Os preparativos estão dentro do cronograma, inicia-se essa montagem da estrutura na praça em meados de setembro, com o prolongamento do palco do altar, montagem de house mix, sistema de som, prolongamento também do palco da Praça Santuário, cabine de segurança", ressaltou.

Na lojinha do Lírio Mimoso, operários atuam para deixar tudo pronto para a festa maior dos paraenses (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Antônio Salame destacou que a iluminação da Praça Santuário está a cargo da Prefeitura de Belém. "A Prefeitura está fazendo um trabalho muito bonito na Praça Santuário, vai fazer na Doca de Souza Franco e vai fazer durante todo o trajeto do Círio, da Praça Santuário até a Praça da Sé", ressaltou.