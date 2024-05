Basílica de Nazaré: veja como será a descida do Glória neste domingo (26), em Belém

A cerimônia da primeira descida da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que fica localizada na estrutura do Glória, acontecerá neste domingo (26), após a celebração da Santa Missa das 18h, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. O ato celebra o mês mariano e o aniversário do título de Santuário Mariano recebido pela Basílica.

A imagem original de Nossa Senhora de Nazaré ficará mais próxima dos fieis até o dia 31, quando acontecerá a coroação e o retorno ao local de onde só sairá novamente no sábado que antecede o Círio de Nazaré. Após a missa e a subida da imagem, o cartaz oficial do Círio 2024 será apresentado à população na Praça Santurário.

A Imagem Original é uma escultura em estilo Barroco confeccionada em madeira que foi encontrada por Plácido José de Souza, no ano de 1700. Ela possui 28 cm de altura e apresenta traços de uma senhora portuguesa.

O milagre do retorno

Relatos apontam que Plácido encontrou a imagem em uma bifurcação de um taperebazeiro (árvore do taperebá) e outros de que seria em uma espécie de nicho natural em meio a trepadeiras. E que, após achar a imagem, que estaria com um manto, percebeu costurado na parte interna um papel onde se lia “Nossa Senhora de Nazaré do Desterro”. Ele a levou para sua casa e a colocou em um pequeno altar de miriti, onde estavam um crucifixo e outras imagens de santos de sua devoção. No dia seguinte, a imagem teria sumido. Ao retornar ao local do achado, percebeu que ela se encontrava no mesmo lugar do dia anterior.

O fato repetiu-se durante alguns dias e a notícia do “desaparecimento” se espalhou, provocando a intervenção das autoridades civis e eclesiásticas, fazendo com que fosse levada para o Palácio do Governo, para o Paço Episcopal e à recém-erguida Catedral, de onde ela também sumiu, sendo encontrada no mesmo local.

Por conta dos desaparecimentos, Plácido teria entendido que a imagem deveria ficar no local onde fora encontrada e ali construiu uma ermida para abrigá-la. O local do achado é onde hoje se encontra a majestosa Basílica Santuário.

O chamado milagre da “fuga da imagem” é tido como um prodígio que indica que o lugar teria sido escolhido por Deus para que ali a fé de seus filhos fosse manifestada. Ainda hoje a graça do Pai se manifesta por meio da intercessão da Virgem Santíssima, que acolhe seus filhos para celebrar, louvar, bendizer e suplicar ao Senhor.

A imagem é em si a memória e representação da Mãe que, trazendo o Filho amado nos braços, acolhe toda a humanidade N’Ele simbolizada. A doutrina Católica ensina que não são as imagens que fazem milagres, mas sim Deus Trino, que por intercessão de Maria, que nos antecede no Reino Celeste, realiza o impossível.

Ao longo da história são incontáveis os relatos de graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré aos que acorrem ao templo dedicado à Rainha da Amazônia, comprovando que se trata de um lugar abençoado e consagrado a Deus, onde seu poder se manifesta de maneira inigualável.