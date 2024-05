Mês de maio tem celebração pela elevação da Basílica Santuário, em Belém; confira a programação

O mês de maio é marcado por importantes comemorações na Basílica Santuário de Nazaré. Uma delas é o aniversário de elevação ao título de Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém, que completa 18 anos. Em comemoração aos 18 anos do título, os padres Barnabitas, que administram a Casa da Mãe de Nazaré, organizaram uma programação, que tem início no sábado, 25 de maio, com o Dia de Devoção Nazarena. A ideia é honrar Nossa Senhora de Nazaré.

VEJA MAIS

Padre Josué Bosco, idealizador da programação, fala sobre a importância de vivenciar essas comemorações. “Toda essa programação é uma forma de nos preparamos para as grandes emoções da semana, que iniciará no domingo com a descida da imagem original do glória, também nos preparando para a apresentação do cartaz do Círio 2024 e a tradicional coroação de Nossa senhora Nazaré”, conta.

“O mês de maio e dedicado a Nossa Maria, por isso queridos devotos, venham viver com alegria a fé em Cristo Jesus, pedindo sempre o auxílio e a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia!”, acrescenta o sacerdote.

Confira a programação completa:

25/05: Dia Devocional:

05h30 – Terço da Alvorada

07h – Santa Missa (Facebook e Youtube)

08h – Mini Círio

9h às 20h – feira artesanal na Casa de Plácido

9h às 20h – Passos da Fé: visitação guiada – Gratuita

– Manhã: 9h, 10h e 11h

– Tarde: 16h, 17h e 18h

Espaços de Visitação: Memória de Nazaré, Casa de Plácido, Estação dos Carros e Capela Bom Pastor

09h – Santa Missa

12h – Santa Missa

17h – Santa Missa

26/05: 18h – Descida da Imagem Original.

27/05: Aniversário de Canonização de Santo Antônio Maria Zaccaria – 127 anos.

15h – Novena de Santo Antônio Maria Zaccaria

30/05: Adoração da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré.

31/05 – Aniversário de 18 anos de elevação da Basílica à Santuário Mariano Arquidiocesano:

18h – Missa e coroação de Nossa Senhora de Nazaré – Retorno da Imagem Original.

Cartaz do Círio

Além de toda a programação sob a responsabilidade da Basílica Santuário, o mês de maio também conta com a apresentação do cartaz do Círio 2024, pela Diretoria da Festa de Nazaré. Será dia 31 de maio, às 19h15, na Praça Santuário, após a missa. Nesse dia também é feito o encerramento da Quermesse Mariana na Praça Santuário.