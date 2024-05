Círio 2024: Diretoria da Festa inicia a retirada dos Arcos na avenida Nazaré

Como parte dos preparativos para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré em 2024, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) iniciou a retirada dos Arcos localizados na avenida Nazaré, próximo da Praça Santuário. Essa ação é necessária para que sejam feitos os devidos ajustes, lavagem, pintura da estrutura de ferro, revisão na iluminação e troca dos painéis que emolduram eventos da festa maior dos paraenses no mês de outubro.

Os Arcos, como repassa a DFN, devem estar prontos e em funcionamento até o dia 01 de junho, logo após a apresentação do Cartaz do Círio 2024, marcada para 31 de maio.

"Atualmente são somente dois arcos, localizados na avenida Nazaré, entre a avenida Generalíssimo Deodoro e a travessa 14 de Março. “Os painéis no centro dos Arcos seguem o layout do Cartaz Oficial do Círio de cada ano, por isso só podemos finalizar a estrutura quando for apresentado o Cartaz”, esclarece Ronaldo Pinheiro, da Diretoria de Engenharia e Patrimônio.

O Círio 2024 tem como tema "Perseverar na oração, com Maria, Mãe de Jesus".

Cronograma de serviços relacionados aos Arcos de Nazaré: Até 15/05 - desmontagem dos Arcos

16 a 23/05 - ajustes, lavagem, revisão na iluminação e pintura da estrutura de ferro

24 a 31/05 - montagem da estrutura e colocação da nova plotagem