Basílica de Nazaré homenageia Papa Francisco com missa solene e badaladas em horários específicos

A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e a Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo - Padres Barnabitas, lamentaram a morte do Papa Francisco nesta segunda-feira (21/4). Para homenageá-lo, a igreja estará tocando os sinos em horários específicos prestando condolências nos horários de 8h, 10h, 13h e 19h, incluindo a presença do quadro do Santo Padre estará no altar central durante o dia inteiro. A missa das 18h, que será celebrada pelo Padre Josué Bosco, Prefeito de Sacristia, será solene em intenções à Páscoa do pontífice.

“Francisco foi um farol de esperança, guiando os fiéis com amor, sabedoria e coragem. Com humildade e dedicação, ele serviu incansavelmente ao Evangelho, tornando-se uma inspiração para todos que buscam a verdade e a paz”, diz o comunicado.

“Aqui, sob a proteção materna de Nossa Senhora de Nazaré, rendemos graças pela sua vida doada à Igreja e elevamos nossas preces para que Deus o acolha na eternidade, concedendo-lhe o descanso prometido aos servos fiéis”, acrescentou a Basílica.

“Que seu legado permaneça vivo em nossos corações e que, unidos na fé, continuemos sua missão de amor e serviço ao próximo”, finalizou.