​​Basílica de Nazaré comemora 100 anos na próxima quarta (19)

Uma extensa programação com missas solenes, apresentação das insígnias papais e a II edição da ExpoBasílica vai marcar, nesta quarta-feira (19), a comemoração dos cem anos da Basílica de Nazaré, em Belém. A ExpoBasílica é o evento que inclui evangelizaç​​ão e exposição religiosa à comunidade. A missa de abertura acontecerá às​​ 9h, na Basílica Santuário. Após, a programação continuará na Praça Santuário e contará com apresentações musicais e orações.

O evento culminará com a missa das 18h. Esse acontecimento expositor contará com uma organização em ordem cronológica na qual o participante conhecerá a história dessas forças vivas da Casa da Rainha da Amazônia. Para os pequenos, haverá o espaço kids com contação de histórias, brincadeiras e várias outras atividades infantis, além da praça de alimentação.

Insígnias papais

As insígnias papais denominadas Tintinábulo e o Umbela serão apresentadas durante a missa das 18h, na qual Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, dará a bênção sobre os objetos. As duas insígnias têm suas origens diretamente ligadas ao Papa e procissões.

A umbela tinha como função fornecer sombra ao Santo Padre e protegê-lo do sol. Já o tintinábulo era o anúncio aos fiéis de que o pontífice estava presente na procissão, o objeto sempre à frente da caminhada. Com o decorrer do tempo, os ambos se tornaram símbolos das basílicas, como uma representação da união das igrejas com o Vaticano.

Padre Paulo de Tarso Maria Rodrigues, Barnabita, fala sobre a importância de ter essas representações no templo. “É concedido essas insígnias devido à relevância do nosso templo para a evangelização da região e do Brasil e também por suas ricas características culturais, artísticas e históricas”.

Questionado se, na concessão do título havia na basílica as insígnias, o sacerdote responde: “não sabemos ao certo se no início da basílica tinha, mas estamos colocando agora para a partir desse momento, do ato de comemorar o centenário, para que a 100 anos estejam ainda as insígnias pontifícias”. As insígnias ficarão permanentemente dispostas no presbitério da Basílica de Nazaré.

Confira a programação completa:

7h: Missa solene com entrada das fotografias dos brasões da umbela (transmissão pelo Facebook, YouTube e TV Nazaré)

09h: Missa Solene com entrada da Imagem de Nossa Senhora e quadro dos Padres pioneiros (transmissão pelo Facebook, YouTube e Rede Vida)

10h: Procissão da Imagem Peregrina da Basílica para o altar Central

10h30 às 11h30: Animação musical

12h: Santa Missa e apresentação do brasão oficial (transmissão pelo Facebook e YouTube)

12h: Oração do Angelus e Oração do Centenário (praça Santuário)

12h15: Ofício da Imaculada Conceição cantado (praça Santuário)

13h às 14h: Animação Musical

14h: Novena de Santo Antônio Maria Zaccaria (praça Santuário)

15h: Terço​​ da Misericórdia (praça Santuário)

16h: Animação musical

17h: Apresentação teatral

18h: Missa Solene e apresentação das insígnias papais (transmissão pelo Facebook, YouTube e TV Nazaré)

19h: Abraço Luminoso

20h: Procissão da Imagem Peregrina de volta do Altar central para a Basílica Santuário de Nazaré