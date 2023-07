Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita Centro do Artesanato Brasileiro no RJ

O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), no Rio de Janeiro, recebe hoje (14), pela primeira vez, a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que está no estado para participar de uma série de eventos.

A visita da imagem da Padroeira dos paraenses celebra o lançamento da Mostra 'Pará Sentir Fé' e antecede a abertura da exposição ao público, que ocorre no dia 15 de julho. Durante a visita, a celebração do rito da benção da imagem terá a participação do Cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, e do Cônego Cláudio. A parte musical fica sob o comando do Maestro Vito Nuziante.

A gerente adjunta da Agência de Negócios Metropolitana do Sebrae no Pará, Edna Santos, reforça que a ocasião será importante para mostrar um pouco da tradição paraense. "É uma oportunidade para pessoas fora do estado sentirem o que o paraense sente a cada mês de outubro. É algo representativo de nossa cultura", destaca.

A Mostra

Pirografia, instrumentos musicais inspirados na cultura afroindígena, brinquedos de miriti, trançados feitos com palhas de tucumã, óleo de andiroba e biojoias estão entre os produtos em exposição na Mostra 'Pará Sentir Fé', que o CRAB abre para visitação a partir de 15 de julho.

São 200 peças em exibição de 35 artesãos paraenses. A iniciativa tem como inspiração os sentidos sensoriais e fica aberta ao público até o mês de setembro.

É a segunda vez que uma manifestação artística do Pará ocupa um espaço do Centro localizado no Rio de Janeiro, a primeira vez foi em 2021, quando a Mostra de artesanato 'Círio de Cores e Sabores', também organizada pelo Sebrae/PA, inaugurou o projeto Ocupação do CRAB.

“É uma alegria receber novamente no CRAB o estado do Pará, com uma exposição promovida pelo Sebrae estadual que traz uma visão cultural ampliada. Além do belo artesanato paraense, o visitante vai conhecer outros produtos da região, como a gastronomia e a música. Estamos também felizes por receber, pela primeira vez no CRAB, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará”, disse a gerente do CRAB, Ana Paula Moura.

A exposição está aberta para a visitação de terça a sábado, das 10h às 17h. A entrada é gratuita.