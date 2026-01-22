Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Barracas, manequins e carros tomam conta das calçadas e colocam pedestres em perigo em Belém

Essas irregularidades são registradas no centro comercial e, também, no bairro da Pedreira

Dilson Pimentel
fonte

Ocupação irregular das calçadas prejudica circulação dos pedestres em Belém (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Manequins de lojas, barracas improvisadas, vendas de acessórios de celulares, pontos de venda de comidas e frutas e até veículos estacionados de forma inadequada. Todos esses obstáculos são encontrados nas calçadas em Belém, reduzindo o espaço destinado à circulação de pessoas e obrigando muitos a caminhar pela rua, em meio ao tráfego intenso de veículos. Essas irregularidades são observadas, por exemplo, no centro comercial e no bairro da Pedreira.

O problema é percebido tanto por quem depende do automóvel para trabalhar quanto por quem circula a pé pela região. É o caso do motorista de aplicativo Ted Araújo, de 35 anos, que relata enfrentar as dificuldades diariamente, nas duas condições. “Em Belém a gente vê um problema sério, que é essa ocupação das calçadas. Tem carro que estaciona muito perto da calçada, tem buraco, não é nivelado. Como motorista, isso atrapalha para dobrar, para circular. E como pedestre é pior ainda”, afirmou. Segundo Ted, muitas vezes o pedestre é obrigado a sair da calçada por falta de espaço. “Às vezes a calçada está ocupada ou bloqueada, a gente tem que sair, acaba caindo em buraco ou indo para a rua. Aí vem carro, moto, e a gente tem que se livrar dos dois”, contou.

Para ele, o problema poderia ser amenizado com ações simples do poder público. “Devia nivelar melhor, melhorar o asfalto e, principalmente, desocupar e organizar o comércio para que todo mundo possa trabalhar, mas sem tirar o direito de quem anda a pé”, disse.

VEJA MAIS:

image VÍDEO: fiscalização retira veículos estacionados irregularmente na avenida Marquês de Herval
Ação flagrou veículos sobre calçadas e canteiro central no bairro da Pedreira

image Prefeitura regulariza vendedores ambulantes para resolver ocupações inadequadas em calçadas de Belém
Amaury de Sousa Filho, presidente da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD), diz que as obstruções irregulares de calçadas acontecem não por falta de leis, mas pela violação delas

image Pedestres também têm dificuldades em circular por algumas ruas do centro comercial (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Irregularidades flagradas no centro

Em poucos minutos de caminhada pelo centro comercial, a reportagem constatou diversas situações de ocupação irregular das calçadas. Na travessa Padre Eutíquio, esquina com a rua Manoel Barata, uma barraca e uma espécie de carretinha ocupavam, na manhã de segunda-feira (19), grande parte da calçada. No local, o pedestre precisa caminhar rente à parede dos imóveis ou descer para a rua.

Ainda na travessa Padre Eutíquio, próximo à rua Manoel Barata, manequins de lojas são colocados diretamente sobre a calçada, reduzindo ainda mais o espaço de passagem. Situação semelhante foi observada na rua 13 de Maio, entre as travessas Frutuoso Guimarães e Campos Sales, onde manequins e pontos de venda de acessórios para celulares ocupam quase toda a área destinada aos pedestres. Nesses trechos, o espaço restante é insuficiente para a circulação segura, o que obriga as pessoas a caminhar pela pista de rolamento. O risco é ainda maior por se tratar de áreas com grande fluxo de veículos.

Outro ponto crítico está em uma rua estreita ao lado do prédio dos Mercedários, cujo acesso é utilizado por quem sai da Castilhos França para chegar à rua Gaspar Viana. No local, veículos estacionam sobre a calçada. Como a via é estreita, sobra pouco espaço tanto para os carros quanto para os pedestres, que novamente são forçados a dividir espaço com o trânsito.

image A ocupação irregular das calçadas é um problema recorrente no bairro da Pedreira, dizem os moradores (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Carros, motos e vendas nas calçadas da Pedreira

A ocupação irregular das calçadas segue como um problema recorrente no bairro da Pedreira. Na travessa Estrella, no sentido da avenida Pedro Miranda, a reportagem flagrou a presença de entulho, pontos de venda e diferentes tipos de obstáculos no passeio público. No local, há comercialização de farinha, ovos e outros produtos, além de manequins de lojas posicionados sobre a calçada. Também foram identificados comércios instalados diretamente no espaço destinado aos pedestres.

Além disso, carros particulares e motocicletas ocupam áreas que deveriam ser de uso exclusivo de quem circula a pé. A situação é mais frequente em frente a estabelecimentos comerciais, onde o fluxo de entrada e saída de consumidores é intenso. O mesmo tipo de irregularidade também foi observado ao longo da avenida Pedro Miranda, onde há diversas barracas e pontos de venda de diferentes produtos instalados nas calçadas.

Morador da região, Hilton Ribeiro, de 61 anos, betoneiro com atuação na construção civil há mais de 30 anos, contou que o problema é antigo e recorrente. Segundo ele, a falta de organização e de fiscalização agrava a situação e coloca em risco, principalmente, os pedestres idosos. “Tem que ter mais organização”, disse. Sem ter a calçada livre, muitas pessoas vão para a rua, por onde trafegam os veículos. “A pessoa idosa não repara direito. É até arriscado sofrer um acidente”, destacou.

Hilton defende uma atuação mais efetiva do poder público. “O ano passado, tiraram tudinho da calçada. Passaram dois meses, já voltou, está tudo de novo. Não adianta”, completou ele, que mora naquela área há mais de 30 anos.

Diarista desvia dos veículos e encontra calçada obstruída

A diarista Jussara Pimentel, de 42 anos, também relata dificuldades no deslocamento diário por causa da ocupação irregular e das condições das calçadas, especialmente na travessa Estrella, onde circula com frequência. “Agora eu estou saindo do meio a meio aqui na Estrella. Fora os buracos e fora os carros que estão atravessando. A gente tem que dar a volta pelo carro e pela pista para poder andar. As calçadas estão todas esburacadas”, disse.

Segundo ela, além de desviar de buracos e veículos, muitas vezes não há alternativa porque o passeio público está ocupado com vários tipos de vendas. Para Jussara, a solução passa pela organização dos espaços e pela fiscalização. “Os carros tinham que ter garagem. Fora as bancas que vendem aqui na beira. Eu acho que poderia ter os seus lugares, cada um no seu lugar, onde é a sua venda, os seus carros, para melhorar para nós, pedestres”, afirmou. “Teria que ter fiscalização do poder público, com certeza. Porque às vezes eles (fiscalização) estão aqui. Aí passa um tempo e esquece, e não adianta”, contou.

Ela lembra ainda de situações de risco vividas ao ter que sair da calçada por causa da destruição do espaço. “Aqui mesmo, na Estrella, a gente vai passando, às vezes está saindo um carro, a gente tem que dar a volta por ele e não vê outro que vem atrás”, contou.

image Diarista Jussara Pimentel: “Teria que ter fiscalização do poder público, com certeza" (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O que diz a Prefeitura de Belém:

Sobre a denúncia de colocação de bonecos de manequim e demais obstruções nas calçadas do centro comercial de Belém, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), informou que em fevereiro, após as festividades oficiais de carnaval da capital, realizará uma ação conjunta com os demais órgãos municipais para realizar ordenamentos nas vias do centro comercial de Belém, a fim de não só organizar o comércio de ambulantes, mas também os lojistas que utilizam as calçadas de forma indevida.

Quanto ao canal de denúncia para irregularidades de comércio em vias públicas, o cidadão pode realizar no setor de protocolo do Departamento de Comércio e Publicidade em Vais Públicas (DCPV) da Sedcon, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Trav. nove de janeiro, 1720, São Brás.

Sobre ainda as penalidades do comércio irregular nas vias públicas, a Sedcon informa que primeiro realiza a notificação e após a reincidência aplica multa ao trabalhador ou estabelecimento irregular. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), informou, ainda, que agentes da secretaria realizam rondas de patrulhamento diariamente em diversos pontos da cidade, com o objetivo de orientar, notificar e autuar condutores infratores, conforme a legislação vigente. As ações fazem parte do trabalho contínuo de fiscalização e ordenamento viário, voltado à promoção da segurança no trânsito e à preservação da ordem pública.

Denúncias e o registro de irregularidades podem ser feitos por meio da Ouvidoria da Segbel, pelo e-mail ouv@segbel.pmb.pa.gov.br ou pelo WhatsApp (91) 98415-4587, canais oficiais disponíveis para atendimento à população e encaminhamento das demandas para as providências cabíveis. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), também informou que vai mandar uma equipe de limpeza urbana para fazer a remoção do entulho naquele ponto da travessa Estrella. E que, ainda nesta semana, a Sezel também vai mandar os agentes do Código de Postura para identificar e notificar o estabelecimento identificado como autor do descarte incorreto de resíduos.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

barracas, manequins e carros tomam conta das calçadas e colocam pedestres em perigo em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Técnicos administrativos das universidades federais do Pará paralisam atividades nesta segunda (19)

Apesar da paralisação, as aulas nas universidades não foram suspensas, sendo afetadas apenas as atividades administrativas

19.01.26 11h28

GREVE

Professores da rede municipal de Belém iniciam greve e pedem revogação de leis da educação

Categoria afirma que prefeitura ignora decisão judicial e denuncia prejuízos a alunos, professores e famílias

19.01.26 21h02

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Servidores da assistência social municipal entram em greve contra projeto que extingue a Funpapa

Sindicato aponta adesão à greve de 90% entre os servidores; novos atos e manifestações estão previstas para essa semana

19.01.26 17h55

CALOUROS

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

16.01.26 18h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda