Barqueiros que fazem a rota para Ilha do Cumbu recebem capacitação

Barqueiros que atuam na rota para a Ilha do Cumbu serão capacitados pelo Departamento Municipal de Turismo em Belém (Belémtur) nos próximos dias 14 e 15 de setembro. O treinamento para os profissionais ocorre por causa do festival Gastronomia da Ilhas, que será promovido pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da área Metropolitana de Belém (Codem) nos dias 23 e 24 de outubro.

O treinamento terá a presença da Capitania dos Portos e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) para fazer a parte de segurança.

A capacitação será uma mostra para o ano que vem, quando será colocado em prática o projeto Belém das Ilhas. O evento terá a participação de 13 restaurantes e 30 barqueiros, além de 30 assistentes que irão ser devidamente capacitados, para um bom atendimento ao público e, assim, tornar a ilha um ponto de encontro turístico.

A finalidade do evento será a divulgação da Gastronomia da Ilha do Combu e visibilidade dos restaurantes do local, além de promover emprego e renda para a população local.