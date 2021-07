Barco afunda no Ver-o-Peso

No começo da manhã desta quinta-feira, 08, um barco de pesca naufragou nos arredores do Ver-o-Peso, centro histórico de Belém. O acidente foi por volta das 4h, e apesar do susto, não ha registro de feridos.

Segundo informações de testemunhas, o barco estava saindo para iniciar uma viagem, em direção a Chaves, no Arquipélago do Marajó, quando fez uma manobra errada e adernou, por conta da correnteza, a cerca de 50 metros da margem, já na Baía do Guajará. Nenhum dos quatro tripulantes se feriu.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que atuaram desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (8) em ocorrência de naufrágio de uma embarcação pesqueira, às proximidades da pedra do peixe, no Ver-o-peso, em Belém. No local, a guarnição do 1⁰ Grupamento Marítimo Fluvial auxiliou a tripulação no sentido de evitar que a embarcação submergisse totalmente, o que foi obtido com êxito.

Até o começo da manhã, os tripulantes ainda tentavam resgatar o navio, usando cordas e contando com o apoio de outros barcos.

A Capitania dos Portos estava no local dando apoio à ocorrência.