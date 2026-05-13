Barcarena recebe embarcação que levará atendimento em saúde a comunidades vulneráveis

Uma embarcação para levar atendimento em saúde e ações sociais a comunidades vulneráveis da Amazônia será apresentada no dia 14 de maio, em Barcarena, no nordeste do Pará. Batizada de Estrela da Manhã, a iniciativa será lançada durante a programação especial que celebra os cinco anos do Hospital Adventista de Barcarena. O evento também marca a inauguração da Clínica Adventista Barcarena, nova unidade voltada à atenção preventiva e ao acompanhamento multiprofissional de pacientes.

A embarcação funcionará como uma unidade fluvial de atendimento em saúde e assistência social, ficando ancorada no complexo portuário de Barcarena durante a maior parte das ações do projeto. A estrutura foi preparada para oferecer consultas médicas, exames e atendimentos especializados em clínica geral, pediatria, ginecologia, cardiologia, ortopedia e dermatologia, além de exames laboratoriais, ultrassonografia, radiologia e eletrocardiograma.

A unidade terá capacidade para realizar, mensalmente, cerca de 600 consultas em clínica geral e aproximadamente 200 atendimentos especializados nas áreas de dermatologia, pediatria, cardiologia, ginecologia e ortopedia. A previsão é de aproximadamente 600 exames de ultrassom, 750 exames de radiologia e 1.000 eletrocardiogramas por mês.

Expedições

Além da atuação em Barcarena, o projeto prevê futuras expedições para comunidades ribeirinhas com dificuldade de acesso à assistência médica. A iniciativa conta com apoio da rede Adventist Health, Hospital Adventista, Instituto Camila e Prefeitura de Barcarena.

“O Estrela da Manhã nasce para alcançar pessoas que muitas vezes enfrentam barreiras geográficas e sociais para receber atendimento especializado. Mais do que assistência, queremos levar acolhimento, dignidade e esperança”, destaca o gerente do serviço social e responsável pela operação do projeto, George Ramos.

A programação também marcará os cinco anos do Hospital Adventista de Barcarena, que vem consolidando sua atuação regional com foco em qualidade assistencial, segurança do paciente e atendimento humanizado. Outro destaque da programação será a inauguração da Clínica Adventista Barcarena, nova unidade ambulatorial voltada aos beneficiários do Proasa Saúde Pará.

Cuidado contínuo

Estruturada dentro do modelo de Atenção Primária à Saúde (APS), a clínica terá foco em prevenção, acompanhamento contínuo e cuidado multiprofissional, fortalecendo o atendimento preventivo e reduzindo demandas hospitalares que podem ser resolvidas em nível ambulatorial.

A clínica também contará com suporte do PA Digital, serviço remoto disponível 24 horas para atendimentos de baixa complexidade e orientações médicas fora do horário presencial.

Segundo o diretor-geral das unidades Belém e Barcarena, Ilvo Coutinho, a programação simboliza uma nova etapa institucional para o município. “Estamos consolidando um ecossistema de cuidado que integra hospital, clínica e ações sociais. Esse movimento fortalece a saúde regional e amplia nossa capacidade de servir à população com qualidade, segurança e humanização”, ressalta.

Serviço

Programação | Aniversário de 5 anos do Hospital Adventista Barcarena e Inauguração da Clínica Adventista Barcarena

Data: 14 de maio de 2026

Horário: 9h

Local: Hospital Adventista de Barcarena — Rua Cônego Jerônimo Pimentel, s/n, Vila dos Cabanos, Barcarena

Programação | Lançamento do Projeto Estrela da Manhã

Data: 14 de maio de 2026

Horário: 11h

Local: Porto do Complexo Comercial de Barcarena - Av. Cronje da Silveira, 604 - Barcarena (localizado na área da orla e do terminal hidroviário em frente ao complexo comercial, próximo ao Rio Mucuruçá.