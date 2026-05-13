Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Barcarena recebe embarcação que levará atendimento em saúde a comunidades vulneráveis

Batizada de Estrela da Manhã, iniciativa será lançada durante celebração pelos cinco anos do Hospital Adventista de Barcarena

O Liberal
fonte

Projeto social fluvial levará assistência em saúde a comunidades vulneráveis de Barcarena (Foto: Divulgação)

Uma embarcação para levar atendimento em saúde e ações sociais a comunidades vulneráveis da Amazônia será apresentada no dia 14 de maio, em Barcarena, no nordeste do Pará. Batizada de Estrela da Manhã, a iniciativa será lançada durante a programação especial que celebra os cinco anos do Hospital Adventista de Barcarena. O evento também marca a inauguração da Clínica Adventista Barcarena, nova unidade voltada à atenção preventiva e ao acompanhamento multiprofissional de pacientes.

A embarcação funcionará como uma unidade fluvial de atendimento em saúde e assistência social, ficando ancorada no complexo portuário de Barcarena durante a maior parte das ações do projeto. A estrutura foi preparada para oferecer consultas médicas, exames e atendimentos especializados em clínica geral, pediatria, ginecologia, cardiologia, ortopedia e dermatologia, além de exames laboratoriais, ultrassonografia, radiologia e eletrocardiograma.

A unidade terá capacidade para realizar, mensalmente, cerca de 600 consultas em clínica geral e aproximadamente 200 atendimentos especializados nas áreas de dermatologia, pediatria, cardiologia, ginecologia e ortopedia. A previsão é de aproximadamente 600 exames de ultrassom, 750 exames de radiologia e 1.000 eletrocardiogramas por mês.

Expedições

Além da atuação em Barcarena, o projeto prevê futuras expedições para comunidades ribeirinhas com dificuldade de acesso à assistência médica. A iniciativa conta com apoio da rede Adventist Health, Hospital Adventista, Instituto Camila e Prefeitura de Barcarena.

“O Estrela da Manhã nasce para alcançar pessoas que muitas vezes enfrentam barreiras geográficas e sociais para receber atendimento especializado. Mais do que assistência, queremos levar acolhimento, dignidade e esperança”, destaca o gerente do serviço social e responsável pela operação do projeto, George Ramos.

A programação também marcará os cinco anos do Hospital Adventista de Barcarena, que vem consolidando sua atuação regional com foco em qualidade assistencial, segurança do paciente e atendimento humanizado. Outro destaque da programação será a inauguração da Clínica Adventista Barcarena, nova unidade ambulatorial voltada aos beneficiários do Proasa Saúde Pará.

Cuidado contínuo

Estruturada dentro do modelo de Atenção Primária à Saúde (APS), a clínica terá foco em prevenção, acompanhamento contínuo e cuidado multiprofissional, fortalecendo o atendimento preventivo e reduzindo demandas hospitalares que podem ser resolvidas em nível ambulatorial.

A clínica também contará com suporte do PA Digital, serviço remoto disponível 24 horas para atendimentos de baixa complexidade e orientações médicas fora do horário presencial.

Segundo o diretor-geral das unidades Belém e Barcarena, Ilvo Coutinho, a programação simboliza uma nova etapa institucional para o município. “Estamos consolidando um ecossistema de cuidado que integra hospital, clínica e ações sociais. Esse movimento fortalece a saúde regional e amplia nossa capacidade de servir à população com qualidade, segurança e humanização”, ressalta.

Serviço

Programação | Aniversário de 5 anos do Hospital Adventista Barcarena e Inauguração da Clínica Adventista Barcarena

Data: 14 de maio de 2026

Horário: 9h

Local: Hospital Adventista de Barcarena — Rua Cônego Jerônimo Pimentel, s/n, Vila dos Cabanos, Barcarena

Programação | Lançamento do Projeto Estrela da Manhã

Data: 14 de maio de 2026

Horário: 11h

Local: Porto do Complexo Comercial de Barcarena - Av. Cronje da Silveira, 604 - Barcarena (localizado na área da orla e do terminal hidroviário em frente ao complexo comercial, próximo ao Rio Mucuruçá.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

atendimentos de saúde

barcarena

embarcação
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

Moda do torcedor

Economia circular: brechó de camisas de futebol cresce e atrai público fiel em Belém

Peças retrô e mais acessíveis impulsionam consumo entre torcedores na capital paraense

26.04.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRANSTORNOS

Nova apreensão de ônibus ‘Geladão’ reduz frota e prejudica usuários em Belém

Apresentados pela Prefeitura de Belém como a maior entrega de ônibus novos da história da capital paraense, os veículos agora estão sendo retirados das ruas por problemas financeiros

09.05.26 17h00

ATERRO SANITÁRIO

Entenda como funciona a destinação de resíduos sólidos na Grande Belém

Aterro Sanitário de Marituba recebe e trata os resíduos sólidos de Belém, Ananindeua e Marituba

10.05.26 9h00

TENSÃO

'Rezem por nós', diz músico preso em trio elétrico após incidente durante procissão em Belém

Incidente ocorreu durante a Procissão Luminosa da Festividade de Fátima e deixou um homem ferido na noite desta terça-feira (12)

12.05.26 22h24

ABANDONO

Água invade residência pela janela no Tapanã

Moradores reclamam que Prefeitura de Belém prometeu ajuda, mas abandonou as comunidades

10.05.26 16h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda