Banda da Guarda Municipal vai tocar músicas natalinas em Belém neste fim de semana

Com a chegada do mês de dezembro, a Guarda Municipal de Belém vai retomar, neste fim de semana, o projeto “Som em Movimento”, desta vez com músicas especiais de Natal. A ação, que teve início em março deste ano, seguirá levando músicas às ruas da capital com a banda da Guarda Municipal.



Neste sábado (05), a programação vai começar às 17h, com os guardas saindo do cruzamento das avenidas Serzedelo Corrêa com Nazaré, esquina do Ed. Manoel Pinto, no bairro de Nazaré. No domingo (06), a programação será de manhã, com saída às 8h30, do cruzamento da rua 17 de Abril com a avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Guajará.



O projeto já percorreu dezenas de bairros da capital neste período de pandemia, emocionando quem precisa ficar em casa diante das restrições do isolamento social. De acordo com a Prefeitura de Belém, o projeto volta seguindo todas as normas protocolares contra a proliferação do novo coronavírus.