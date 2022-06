Banco da Amazônia celebra 80 anos com programação para clientes, parceiros e colaboradores

Cerca de 80 clientes, parceiros e colaboradores do Banco da Amazônia puderam fazer um programa diferente neste domingo (12), em Belém. Com uma estrutura montada no Portal da Amazônia, as pessoas puderam participar de um coquetel promovido em comemoração aos 80 anos instituição financeira. Um passeio em um balão de ar quente também fazia parte da ação, em um Voo Cativo que durava aproximadamente cinco minutos.

O presidente do Banco da Amazônia, Valdeci Tose, diz que o momento é de comemoração, e que o balão partiu da ideia de remeter a um festejo. O representante da instituição também afirmou que a ação deste domingo é para chamar a atenção para a região amazônica, por meio das frentes de atuação do banco, que trabalham com o desenvolvimento sustentável.

“Acho que o mundo voltou a olhar para a Amazônia com todo o cuidado que ela merece e estamos aqui há muitos anos fazendo desenvolvimento sustentável, e ajudando essa população. Acho que a gente tem que olhar a beleza, tem que olhar a riqueza, a diversidade, mas tem que olhar a riqueza cultural, a riqueza social, as pessoas que formam essa região”, explica. “Para nós é um momento muito especial de comemoração, de mostrar a relevância da Amazônia, a relevância do Banco da Amazônia para a região”, finaliza.

A empresária Silvia Trindade, de 36 anos, há cinco passou a ser cliente do banco, devido à variedade das linhas de crédito voltada para empreendedores. “Os empresários têm acesso a taxas mais atraentes, o que te permite trabalhar melhor, parcelar, financiar. Minha operação é de logística de medicamento, então sempre estou precisando comprar equipamentos adequados”, pontua. “Muito boa a experiência de estar aqui no final de tarde, fora o carinho do banco está tendo com a gente, né”, conclui.

Também cliente do banco com o marido, Fernanda Tadaiesky buscou a instituição financeira para um financiamento de energia solar, onde, segundo ela, encontrou propostas mais interessantes. “Nós fomos alguns dos primeiros a fazer esse tipo de financiamento, e aí o banco trouxe várias propostas interessantes, juros baixos e incentivou a gente a produzir essa energia limpa, é um banco que também incentiva esse tipo de produção dentro da Amazônia”, avaliou.

O superintendente regional do Pará e Amapá, Edmar Bernaldino, afirma que a proposta da instituição com o domingo de programação é contemplar parceiros, colaboradores e clientes. Também serão realizadas ações em Marabá, no sudeste, e Santarém, no oeste do estado, marcando a representatividade do Banco em diversas cidades, florestas e em empreendimentos amazônicos.

Também serão distribuídas 80 mil sementes frutíferas regionais para a região, entre elas, de açaí, cacau, buriti, e também haverá a celebração de ato ecumênico e exposição cultural de obras feitas pelos colaboradores da Instituição.