Bancas de revistas ajudam a divulgar as notícias publicadas em O LIBERAL

As bancas de revistas são parceiras importantes na divulgação das notícias publicadas em O LIBERAL. Sebastião Cid de Souza é proprietário da Banca do Cid, localizada na avenida Romulo Maiorana com a travessa Humaitá, no bairro do Marco.

“Vendemos o jornal há 35 anos. Uma das notícias mais impactantes foi toda a cobertura do Massacre de Eldorado (abril de 1996)”, contou. E, mais recentemente, a guerra entre Rússia e Ucrânia (que começou em fevereiro de 2022). Em um mundo conectado à internet, e com a rapidez das informações, Cid fala de sua estratégia para continuar conquistando novos leitores:

“Conversas sobre os assuntos do jornal impresso com os clientes. A amizade. Isso, sem dúvida, é o nosso diferencial - ou seja, temos que saber e entender o que estamos vendendo”, afirmou.

Cid disse que há muitas pessoas que gostam de manusear e abrir o jornal. “Eu todo dia leio jornal”, afirmou. “Está no celular, mas eu prefiro lê”, afirmou. Para ele, pessoalmente, a notícia que mais o marcou foi o dia da libertação de Nelson Mandela, em 1990. Principal líder do movimento antiapartheid na África do Sul, Mandela foi libertado após quase três décadas preso, no dia 11 de fevereiro de 1990 e aos 71 anos.

Sebastião Souza, dono da Banca do Cid (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

E a notícia que um dia Cid gostaria de ler estampada em o jornal é a seguinte: “O mundo, a partir de hoje, está totalmente livre de ogivas atômicas".

Cid também aproveita para parabenizar O LIBERAL. “O que desejo nestes 78 anos é a continuidade do jornal impresso e a sua imparcialidade diante das notícias”, afirmou. A Banca do Cid, aliás, resistiu às mudanças na forma de consumo. A banca oferece, além de revistas, livros e jornais, serviços de fotocópia e impressão e até acessórios para celular. O espaço, que funciona de segunda a sábado, das 9 às 18h30, adaptou-se e agora também tem presença no mundo digital. Cid é o presidente da Associação de Proprietários de Bancas, Jornais e Revistas de Belém.

Negócio de família, banca Santo Antônio vende O LIBERAL há mais de 50 anos

Há mais de 50 anos a banca Santo Antônio, localizada na rua dos Tamoios, no bairro de Batista Campos, vende exemplares de O Liberal. É um negócio de família, disse Mariceli Oliveira da Silva. Ela é jornaleira há muitos anos e a família de seu marido, Edmilson Beltrão da Silva, tinha outra banca, na avenida Serzedelo Corrêa E, agora, a família tem essa banca na Batista Campos, bem em frente à praça de mesmo nome e ao lado da igreja de Santo Antônio, na qual também trabalha o filho do casal, Alexandre Oliveira da Silva. “É a continuação da família”, disse.

O casal Mariceli Silva e Edmilson Silva, donos da Banca Santo Antônio (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

Ela contou que há uma boa vendagem do jornal na banca, principalmente aos domingos. “A gente coloca os jornais bem na frente da banca, justamente para impactar a notícia. As pessoas passam e olham logo. Param e ficam observando. E compram”, afirmou. “O LIBERAL está bom de vender”, completou.

Mariceli citou algumas notícias de destaque nesses últimos anos. “O atentado às Torres Gêmeas (11 de setembro de 2001), o rompimento da Barragem de Mariana, em Brumadinho (novembro de 2015). E as mortes dos eternos Ayrton Senna (maio de 1994) e, mais recentemente, Silvio Santos (agosto de 2024)”, contou.

Para manter os atuais e atrair novos clientes, ela destaca o bom atendimento ao público. Ela e seu marido conversam com os clientes, mantendo-os próximos. “São amigos e parceiros. Somos bem carismáticos, procuramos ser educados”, afirmou.

“Nós, jornaleiros, temos o dever de levar informação de qualidade, isenta, importante até a casa das pessoas e, também, entretenimento para o público em geral. Isso nos deixa felizes e realizados”, afirmou. Sobre O LIBERAL, Mariceli afirmou: “Que a nossa parceria continue nos próximos anos, com a divulgação e transmissão de notícias de qualidade e com respeito aos leitores”.