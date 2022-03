Balsa que saiu de Icoaraci encalha com caminhões a bordo nesta quarta (23); vídeo

Uma balsa que saiu do porto do distrito de Icoraci, por volta das 6h desta quarta-feira (23), transportando caminhões com carga inflamável bateu em uma pedra e encalhou. O veículo tinha como destino o Porto Camará, em Salvaterra, no Arquipélago do Marajó. Desestabilizada com o choque, a embarcação começou a ser inundada pela água do rio, o que assustou os condutores dos veículos e tripulantes.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver a pessoas a bordo preocupadas com o avançar das águas. No entanto, nenhuma delas ficou ferida e nenhum dos veículos ficou totalmente submerso.

O acidente, que ocorreu pouco depois da saída da balsa, ocorreu perto da Ilha de Tatuóca, em frente ao Distrito de Outeiro, e foi provocado pela maré baixa. Quando a maré voltou a subir, a embarcação pôde retornar ao Terminal Hidroviário de Icoaraci, e um novo horário para o transporte das cargas ficou de ser acordado entre a empresa responsável pela balsa e os passageiros e reponsáveis pelo material a bordo.