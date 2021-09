Baixa procura nos postos de vacinação em dia de repescagem para os nascidos entre 1989 e 1994

Nesta sexta-feira (10) a Prefeitura de Belém realiza a repescagem da primeira dose da vacinação contra a Covid-19 aos nascidos entre 1989 e 1994, uma janela de seis anos de nascimento para a imunização. A expectativa era grande para a este calendário de vacinação pela equipe de Saúde do posto da Associação do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belém (Cassazum). Ampliaram o número de vacinadores para 12 e 15 registradores, no entanto, a baixa procura esvaziou o posto. Até às 10h30 da manhã somente 306 doses tinham sido aplicadas. Mas de acordo com uma profissional que preferiu não se identificar "esperamos que a tarde a movimentação melhore e mais pessoas venham se vacinar", pontuou.

O cenário se repetiu por outros locais de vacinação, em Belém. Às 9h da manhã, na abertura dos postos no município, só 567 doses tinham sido aplicadas, nem todos os 26 postos. Sem filas e pouca procura também foi observada no Centro Universitário Fibra, localizado na avenida Gentil Bittencourt; assim como na Catedral da Família, localizada no Guamá e também na Escola Abel Martins Silva, no Carananduba (Mosqueiro).

A redação integrada de O Liberal conversou com algumas pessoas que perderam a primeira dose e conseguiram se programar e não faltar a repescagem. Luiz Moraes, de 28 anos foi uma dessas pessoas e contou que, por motivos de saúde, perdeu a primeira chamada: "eu estava gripado no período da minha vacinação, em julho. Fiquei preocupado, cheguei a vir aqui no Cassazum, peguei a orientação e fiquei de olho no calendário. Eu vim hoje! Isso aqui [disse apontando ao cartão de vacinação] é muito útil, só vamos poder viajar com isso, com as duas doses. Estou feliz de me vacinar", explicou.

Além da saúde, os motivos de trabalho são muito comuns para quem perdeu o calendário vacinal. Soane Wanzeler, de 30 anos, trabalha como autônoma e faz personalizados por encomenda: "faço caneca, capa de celular, e muitos outros personalizados para aniversário. Eu estava com muitas encomendas no dia da primeira chamada, e não pude me vacinar. Fiquei de olho no calendário e vim logo me vacinar. Eu pensei que poderia vir outro dia. Mas tive que aguardar... Dessa vez eu não poderia perder, a prioridade é a vacina. Agora vou voltar para casa e começar a trabalhar", ressaltou.

A vacinação em Belém segue até as 17h. Confira os locais :

Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa

Isabel, Condor;

7. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

8. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

9. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

10. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

11. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

12. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

13. IFPA Campus Belém – Av. Almirante Barroso, 1155- Marco

14. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta

Grossa;

15. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro;

16. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148;

17. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

18. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

19. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

20. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal

(acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

21. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

22. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Úna, n° 156

23. UNAMA Parque Shopping. Rodovia Augusto Montenegro, 4300- Parque Verde, acesso lateral Rua Betânia

24. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

25. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

26. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.