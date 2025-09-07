Bairro do Jurunas: o sentimento familiar do bairro mais populoso de Belém

O bairro do Jurunas, um dos mais populosos de Belém, é conhecido por seus moradores e visitantes como uma grande família. Os jurunenses se destacam pela cultura popular, alegria, festas e pelo espírito de fraternidade entre as famílias. É também o berço de uma das escolas de samba mais antigas do Brasil, o Rancho Não Posso Me Amofiná, além de finais de semana repletos de festas com aparelhagens.

Neste domingo, feriado de Independência (07/09), mais de 20 mil pessoas devem participar da segunda edição da Domingueira, na avenida 16 de Novembro, em frente ao Espaço São José Liberto, a partir das 15h. O evento promete muita diversão e contará com linhas de ônibus exclusivas saindo da avenida João Paulo II.

O DJ Silvinho Vinil, da aparelhagem Xavante – uma das mais tradicionais do Pará – toca todos os fins de semana no Jurunas. Com um acervo de mais de 5 mil discos de vinil, ele comanda as famosas “gafieiras”, festas dançantes com músicas do passado.

“O bairro do Jurunas, além de ser muito populoso, representa o fim de semana do paraense”, enfatiza. “O público do baile se encontra para dançar merengue, é o baile raiz. Isso, de alguma forma, influencia muito a cultura do paraense, a sonorização do nosso brega e de outros ritmos”, destaca.

Silvinho define o bairro como uma grande família. “A família jurunense transmite uma peculiaridade familiar. A gente diz que o bairro do Jurunas representa a felicidade do paraense. Tanto é que você passa nos finais de semana e sempre vê as famílias na frente das casas, tomando aquela cervejinha, fazendo aquele churrasco. Isso de alguma forma transmite união. É isso que a gente sente ao ver o prazer das pessoas se divertindo; nada mais é do que um laço de felicidade para nós”, resume.

A realização da Domingueira pela Prefeitura de Belém, como política pública de lazer e bem-estar, é bem-vinda para o DJ. “O serviço público é muito importante em todas as áreas, haja vista que o bairro do Jurunas é bem populoso e a expressão popular é muito forte. Qualquer evento, seja musical, seja social, é sempre bem-vindo, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo”, assegura.

A segunda edição do evento terá apresentações do DJ Matheus, Arraial do Pavulagem, Pagode das Meninas, Banda Os Brothers, Thiago Costa e Banda Xeiro Verde, com participação especial da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná, das 15h às 23h.

Para facilitar o acesso dos moradores, a prefeitura disponibilizará cinco ônibus climatizados que circularão das 14h30 às 23h, com trajetos de ida e volta por diferentes bairros de Belém, saindo da avenida João Paulo II até o local do evento.

O evento oferecerá ainda serviços de saúde, cidadania, empreendedorismo, meio ambiente e lazer. Haverá vacinação, atendimento veterinário, atividades educativas para crianças, feira gastronômica, orientação nutricional, exposição de animais e feira geek.

Domingueira Priscila Boulhosa está feliz com a segunda edição do 'Domingueira' no bairro do Jurunas. (Ivan Duarte / O Liberal) Maressa Assunção, do projeto Dia Delas Na Feira, está otimista com as vendas durante o Domingueira. (Ivan Duarte / O Liberal) Prefeito Igor Normando reforça que o Domingueira é composto por uma série de ações da Prefeitura de Belém. (Ivan Duarte / O Liberal)

Priscila Boulhosa, 43 anos, é uma das participantes e está animada com a oportunidade de empreender no próprio bairro. Moradora do Jurunas e atuando no ramo gastronômico há seis anos, ela atende clientes de várias partes de Belém e participa pela segunda vez da Domingueira.

“Eu comecei no ramo da gastronomia por amor, herança da família, que passou de avó para mãe e agora para mim. A gente está nesse ramo para levar nossa comida com amor e carinho à mesa da população paraense”, conta.

Priscila é proprietária da marca Delícias de Mami (@deliciasdemami), administrada em sociedade com a mãe e o marido. A família tem um ponto de delivery que atende todo o bairro com salgados pequenos e grandes. Casada com um português apaixonado pela culinária paraense, ela celebra a chance de apresentar seus produtos para amigos, vizinhos e familiares.

“O bairro do Jurunas é muito carismático, considero como se fosse uma grande família. Participar de um evento desse no nosso bairro é só gratidão. Além de ser um evento público, agrega várias secretarias, serviços, espaço pet e espaço para crianças. É um resgate do bairro com a família, e é isso que o Jurunas representa: essa alegria”, descreve.

Maressa Assunção, 37 anos, também estará na Domingueira. Mãe atípica de uma menina de 5 anos, encontrou no crochê e, posteriormente, na culinária, uma forma de estar mais presente na vida da filha. “Hoje, isso está sendo a minha renda mensal. Através das feiras que nos sustento. A minha filha, a Lívia, faz terapias e frequenta a escola. Graças ao projeto, eu posso ter um tempo com ela. Faço meu próprio horário, consigo administrar o negócio e o cuidado dela”, revela.

Ela está otimista com o evento. “Vai ser um evento muito grande. A expectativa é muito boa, não só para mim, como para todas as outras empreendedoras. A gente já esteve na primeira edição. Eu só fui prestigiar, e hoje venho como empreendedora na área de gastronomia. As pessoas vão consumir nossos alimentos feitos com todo amor e carinho”, assegura.

O prefeito Igor Normando espera repetir o sucesso da estreia do evento na Pedreira. “A gente está esperando o mesmo sucesso que aconteceu na Pedreira. Esse é o momento que a família se reúne. Tem tantas ações de atividade cultural até mesmo ações para o pet. A gente vai realmente esperar que as pessoas venham curtir a cidade. Domingueira é justamente curtir o domingo na Cidade das Mangueiras”, destacou o prefeito.

Normando ressaltou que a Domingueira é uma não é só um dia de lazer, mas uma série de políticas públicas integradas de bem-estar para a população. A novidade serão as cinco linhas de ônibus que vão ser destinados exclusivamente para a Domingueira. “As pessoas vão poder vir diretamente pra cá a custo zero. Domingo já fizemos a catraca livre, ou seja, ninguém paga a passagem de ônibus e, em especial neste domingo, a gente vai ter uma linha que vai trazer diretamente para a Domingueira. Todo mundo vai ter a condição de vir curtir a cidade”, convida.

Programação cultural do Domingueira

15h – DJ Matheus

16h – Arraial do Pavulagem

17h – Pagode das Meninas

18h – Banda Os Brothers

19h – Thiago Costa

20h – Xeiro Verde

Participação especial: Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná

Serviços oferecidos

Estação Belém Animal: atendimento veterinário, emissão da carteira do Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SIN Patinhas), vacinação e feira pet.

Estação Saúde e Bem-Estar: serviços de saúde, vacinação e orientação.

Vacinas: Hepatite B, Poliomielite, Febre Amarela, Difteria e Tétano, Tríplice Viral, DTP, Meningo ACWY, HPV.

Saúde sexual: testes rápidos (HIV, sífilis, hepatite B e C), Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), consultas, distribuição de autotestes e insumos de prevenção.

Estações: Criança; Primeira Infância; Mãos e Artes; AME+; Zoo; Semear; Redário; Gastronômica; Ambulódromo; Geek; Vida Saudável; Reciclar; Trânsito; Defesa Civil.