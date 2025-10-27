Bairro de Nazaré será o primeiro a receber coleta seletiva, em Belém; entenda

A Ciclus Amazônia, concessionária responsável pela gestão dos resíduos sólidos da capital paraense, inicia a partir da próxima terça-feira (28) a coleta seletiva em Belém. A medida integra as ações de ampliação de recolhimento de recicláveis, em parceria com a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel).

O primeiro bairro a receber a coleta seletiva será Nazaré, selecionado com base em um levantamento técnico realizado pela Ciclus Amazônia. O estudo identificou que Nazaré é o bairro que mais produz materiais recicláveis na capital, o que o torna estratégico para este tipo de coleta.

De acordo com o calendário definido, o caminhão gaiola específico para coleta seletiva passará todas as terças-feiras, a partir das 7h, recolhendo exclusivamente materiais recicláveis, como plástico, papel, metal e vidro. A coleta domiciliar no bairro seguirá normalmente com caminhões coletores, de segunda a sábado, a partir das 18h. A iniciativa busca incentivar a população a adotar práticas de separação de resíduos e colaborar com a construção de uma Belém mais limpa e sustentável.

Para facilitar a adesão, uma campanha de educação ambiental está em curso e orienta os moradores sobre o que pode e o que não pode ser colocado para coleta. Restos de comida, papel engordurado, espelhos e vidros temperados, isopor contaminado e sacos plásticos sujos não devem ser descartados junto com os recicláveis. A empresa também reforça que as embalagens devem ser limpas e esvaziadas antes do descarte, podendo ser acondicionadas juntas, sem necessidade de separação por tipo de material.

“A coleta seletiva é um passo essencial para construirmos uma Belém mais sustentável. Quando cada morador faz a sua parte, todo o sistema de limpeza urbana funciona melhor, reduzindo o volume de resíduos enviados ao aterro e fortalecendo a economia circular. Queremos que a população entenda que separar o lixo é um ato de cidadania e cuidado com o meio ambiente”, destacou Teodoro Rodrigues, gerente-geral de Operações da Ciclus Amazônia.

Ecoponto

A Ciclus Amazônia reforça que dispõe do Ecoponto do São Joaquim, espaço destinado ao recebimento e à destinação correta de diferentes tipos de resíduos e rejeitos da região. A estrutura tem contribuído para reduzir os descartes irregulares em ruas e avenidas de Belém, promovendo mais limpeza urbana e sustentabilidade ambiental.

No local, a população pode descartar resíduos volumosos, como móveis, geladeiras, fogões e colchões; resíduos da construção civil de pequenos volumes, como tijolos, telhas e restos de obras; além de madeira, pneus, óleo de cozinha usado, podas de árvores, caroços de açaí e outros resíduos verdes. Também são aceitos materiais recicláveis, como plástico, papel, isopor, metais, arames e vidros.

O Ecoponto não recebe lixo domiciliar e comum, resíduos de saúde, amianto, lâmpadas e resíduos perigosos. É importante destacar que a Ciclus Amazônia realiza a coleta de até 1 metro cúbico de resíduos, o equivalente a uma caixa d’água de mil litros. Volumes superiores a esse devem ser retirados por empresas privadas contratadas pelo responsável pelo descarte.

Os resíduos recicláveis entregues no Ecoponto são encaminhados para cooperativas e empresas especializadas em reciclagem. Materiais como vidro, papelão, papel, ferro, eletroeletrônicos, garrafas PET e plásticos são 100% destinados às duas cooperativas parceiras, que funcionam ao lado do espaço. Já os resíduos inertes, como entulho, podas e restos de construção, seguem para o Aterro do Aurá, garantindo a destinação ambientalmente adequada.

O Ecoponto do São Joaquim funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. O serviço é totalmente gratuito e tem como objetivo incentivar o descarte correto, evitar a poluição e contribuir para a limpeza da cidade.

Não é necessário agendamento prévio. A população pode se dirigir diretamente ao local para realizar o descarte. No caso de materiais volumosos, como móveis, é recomendado que sejam desmontados antes da entrega para facilitar o recebimento.

Locais de Entregas Voluntárias (LEVs)

Além do Ecoponto do São Joaquim, a Ciclus Amazônia, em parceria com a Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana, também disponibiliza os Locais de Entregas Voluntárias (LEVs), instalados em diferentes áreas da cidade para facilitar o descarte correto de materiais recicláveis.

Ao todo, são 22 equipamentos distribuídos estrategicamente em pontos de fácil acesso à população. Cada unidade possui capacidade para armazenar até 600 quilos ou 2.500 litros de resíduos recicláveis, funcionando como uma alternativa prática e segura para quem deseja contribuir com a limpeza urbana e a sustentabilidade de Belém.

Os LEVs recebem materiais recicláveis diversos, como plásticos, papéis, metais e vidros. A proposta é estimular os moradores a adotarem o hábito de separar o lixo e destiná-lo adequadamente, reduzindo o volume de resíduos enviados ao aterro sanitário e evitando o acúmulo de lixo nas vias públicas.

A iniciativa integra o conjunto de ações da Ciclus Amazônia e da Prefeitura de Belém voltadas para a ampliação da coleta seletiva e a promoção de uma cidade mais limpa, consciente e ambientalmente responsável.

Canal de Atendimento

A Ciclus Amazônia também disponibiliza o Canal de Atendimento ao Cidadão para que moradores de Belém possam solicitar a coleta programada de resíduos inertes, como entulho e pequenos volumes de materiais da construção civil.

O serviço é destinado a quantidades de até 1 metro cúbico, o equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros, e garante a destinação ambientalmente correta desses resíduos, evitando o descarte irregular em vias públicas.

As solicitações podem ser feitas pelo WhatsApp (91) 98405-3100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Após o registro do pedido, a coleta é realizada em até 72 horas.