Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Bairro de Nazaré será o primeiro a receber coleta seletiva, em Belém; entenda

Estudo realizado pela Ciclus Amazônia aponta que o local é o que mais produz recicláveis na capital, tornando-o o ponto de partida do novo tipo de coleta

O Liberal
fonte

Bairro de Nazaré será o primeiro a receber coleta seletiva, em Belém. (Divulgação/ Ciclus Amazônia)

A Ciclus Amazônia, concessionária responsável pela gestão dos resíduos sólidos da capital paraense, inicia a partir da próxima terça-feira (28) a coleta seletiva em Belém. A medida integra as ações de ampliação de recolhimento de recicláveis, em parceria com a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel).

O primeiro bairro a receber a coleta seletiva será Nazaré, selecionado com base em um levantamento técnico realizado pela Ciclus Amazônia. O estudo identificou que Nazaré é o bairro que mais produz materiais recicláveis na capital, o que o torna estratégico para este tipo de coleta.

De acordo com o calendário definido, o caminhão gaiola específico para coleta seletiva passará todas as terças-feiras, a partir das 7h, recolhendo exclusivamente materiais recicláveis, como plástico, papel, metal e vidro. A coleta domiciliar no bairro seguirá normalmente com caminhões coletores, de segunda a sábado, a partir das 18h. A iniciativa busca incentivar a população a adotar práticas de separação de resíduos e colaborar com a construção de uma Belém mais limpa e sustentável.

Para facilitar a adesão, uma campanha de educação ambiental está em curso e orienta os moradores sobre o que pode e o que não pode ser colocado para coleta. Restos de comida, papel engordurado, espelhos e vidros temperados, isopor contaminado e sacos plásticos sujos não devem ser descartados junto com os recicláveis. A empresa também reforça que as embalagens devem ser limpas e esvaziadas antes do descarte, podendo ser acondicionadas juntas, sem necessidade de separação por tipo de material.

“A coleta seletiva é um passo essencial para construirmos uma Belém mais sustentável. Quando cada morador faz a sua parte, todo o sistema de limpeza urbana funciona melhor, reduzindo o volume de resíduos enviados ao aterro e fortalecendo a economia circular. Queremos que a população entenda que separar o lixo é um ato de cidadania e cuidado com o meio ambiente”, destacou Teodoro Rodrigues, gerente-geral de Operações da Ciclus Amazônia.

Ecoponto

A Ciclus Amazônia reforça que dispõe do Ecoponto do São Joaquim, espaço destinado ao recebimento e à destinação correta de diferentes tipos de resíduos e rejeitos da região. A estrutura tem contribuído para reduzir os descartes irregulares em ruas e avenidas de Belém, promovendo mais limpeza urbana e sustentabilidade ambiental.

No local, a população pode descartar resíduos volumosos, como móveis, geladeiras, fogões e colchões; resíduos da construção civil de pequenos volumes, como tijolos, telhas e restos de obras; além de madeira, pneus, óleo de cozinha usado, podas de árvores, caroços de açaí e outros resíduos verdes. Também são aceitos materiais recicláveis, como plástico, papel, isopor, metais, arames e vidros.

O Ecoponto não recebe lixo domiciliar e comum, resíduos de saúde, amianto, lâmpadas e resíduos perigosos. É importante destacar que a Ciclus Amazônia realiza a coleta de até 1 metro cúbico de resíduos, o equivalente a uma caixa d’água de mil litros. Volumes superiores a esse devem ser retirados por empresas privadas contratadas pelo responsável pelo descarte.

Os resíduos recicláveis entregues no Ecoponto são encaminhados para cooperativas e empresas especializadas em reciclagem. Materiais como vidro, papelão, papel, ferro, eletroeletrônicos, garrafas PET e plásticos são 100% destinados às duas cooperativas parceiras, que funcionam ao lado do espaço. Já os resíduos inertes, como entulho, podas e restos de construção, seguem para o Aterro do Aurá, garantindo a destinação ambientalmente adequada.

O Ecoponto do São Joaquim funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. O serviço é totalmente gratuito e tem como objetivo incentivar o descarte correto, evitar a poluição e contribuir para a limpeza da cidade.

Não é necessário agendamento prévio. A população pode se dirigir diretamente ao local para realizar o descarte. No caso de materiais volumosos, como móveis, é recomendado que sejam desmontados antes da entrega para facilitar o recebimento.

Locais de Entregas Voluntárias (LEVs)

Além do Ecoponto do São Joaquim, a Ciclus Amazônia, em parceria com a Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana, também disponibiliza os Locais de Entregas Voluntárias (LEVs), instalados em diferentes áreas da cidade para facilitar o descarte correto de materiais recicláveis.

Ao todo, são 22 equipamentos distribuídos estrategicamente em pontos de fácil acesso à população. Cada unidade possui capacidade para armazenar até 600 quilos ou 2.500 litros de resíduos recicláveis, funcionando como uma alternativa prática e segura para quem deseja contribuir com a limpeza urbana e a sustentabilidade de Belém.

Os LEVs recebem materiais recicláveis diversos, como plásticos, papéis, metais e vidros. A proposta é estimular os moradores a adotarem o hábito de separar o lixo e destiná-lo adequadamente, reduzindo o volume de resíduos enviados ao aterro sanitário e evitando o acúmulo de lixo nas vias públicas.

A iniciativa integra o conjunto de ações da Ciclus Amazônia e da Prefeitura de Belém voltadas para a ampliação da coleta seletiva e a promoção de uma cidade mais limpa, consciente e ambientalmente responsável.

Canal de Atendimento

A Ciclus Amazônia também disponibiliza o Canal de Atendimento ao Cidadão para que moradores de Belém possam solicitar a coleta programada de resíduos inertes, como entulho e pequenos volumes de materiais da construção civil.

O serviço é destinado a quantidades de até 1 metro cúbico, o equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros, e garante a destinação ambientalmente correta desses resíduos, evitando o descarte irregular em vias públicas.

As solicitações podem ser feitas pelo WhatsApp (91) 98405-3100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Após o registro do pedido, a coleta é realizada em até 72 horas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bairro de Nazaré será o primeiro a receber coleta seletiva, em Belém; entenda
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Guamá se prepara para o VII Cortejo Visagento: cultura, memória e resistência em movimento

O Cortejo Visagento chega à sua 7ª edição dialogando diretamente com o contexto da COP30

27.10.25 18h42

BELÉM

Caju realiza a sua 10ª Festividade de São João Paulo II

Com programação litúrgica e cultural, a comunidade comemora também os 10 anos da igreja do seu padroeiro, localizada no bairro da Pedreira

27.10.25 16h43

COP 30

Carta da COP 30 propõe Belém como marco da adaptação às mudanças climáticas

A carta alerta que, sem adaptação, as mudanças climáticas ampliam desigualdades e deslocamentos

23.10.25 12h30

HERÓIS DO BREGA

VÍDEO: ‘Homem Aranha’ e ‘Deadpool’ são flagrados dançando brega agarradinhos em Belém

Super-heróis da Marvel trocam luta por romance ao som de brega paraense e vídeo bomba na web

22.10.25 14h47

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Recírio e Dia do Servidor Público: veja o que abre e fecha em Belém nesses feriados

Veja como será o funcionamento de órgãos públicos, bancos, comércio e shoppings durante os feriados.

23.10.25 13h47

BELÉM

Marinha suspende visitação ao maior navio de guerra da América Latina em Belém; entenda

Desde o dia 18 deste mês, a população poderia ir até o cais da Ocrim, ao lado do Ver-o-Rio, visitar o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico"

27.10.25 14h54

PROGRAMAÇÃO

Encerramento do Círio 2025: confira a programação completa deste domingo (26)

Programação do encerramento inclui missa, vídeo mapping, show de fogos e anúncio do tema do Círio 2026; veja os horários

26.10.25 18h26

Google Maps atualiza imagens e mapas de Belém antes da COP30

Street View ganha 420 km de novas imagens e Parque da Cidade passa a ter mapeamento detalhado no app; transporte público terá dados em tempo real

27.10.25 12h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda