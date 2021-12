Bairro Centro, em Marituba, recebe vacinação itinerante

A Secretaria Municipal de Saúde de Marituba (Sesau) continua vacinando contra a covid-19 nesta quarta-feira (15). Além do ponto único disponível esta semana, o calendário conta também com o Programa Vacinação Itinerante, que percorre os bairros do município.

Nesta quarta, o programa estará de 18h às 21h na rua Antônio Bezerra Falcão, 242, próximo ao Campo do Marituba, bairro Centro.

No ponto fixo, localizado no Hospital Augusto Chaves (BR 316-KM, 12), a vacinação vai ocorrer 24 horas por dia. O público alvo, para a primeira dose, são as pessoas com idade a partir dos 12 anos completos. A segunda dose é para quem recebeu a primeira dose até o dia 15 de novembro. A terceira dose é para as pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e que tenham recebido a segunda dose até o dia 13 de julho.

Já a dose adicional será aplicada nas pessoas que estejam imunossuprimidas (doenças congênitas, câncer, transplantados, HIV positivo, entre outros) com 28 dias da aplicação da segunda dose.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)