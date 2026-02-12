‘Bailinho de Carnaval’ promove diversão para toda a família na Estação das Docas; veja a programação
Evento terá cortejo, brincadeiras, atrações musicais e campanha de conscientização.
Entre várias opções para cair na folia, o “Bailinho de Carnaval” preparou uma programação voltada para toda a família, com foco no público infantil, na Estação das Docas, na terça-feira de Carnaval (17). O evento ocorrerá das 15h às 21h e terá cortejo, brincadeiras, espaço kids, atrações musicais, praça de alimentação e campanha de conscientização.
A abertura do Bailinho de Carnaval será às 15h, com a concentração para o bloquinho infantil, que sairá às 15h30. Os pequenos foliões percorrerão a orla da Estação até o Armazém 3 ao som da banda de fanfarra Charanga na Folia, com a participação especial do Boi Catiguria. É um momento para levar felicidade e diversão às crianças e seus responsáveis durante o Carnaval.
No Armazém 3, às 17h, a festa continua com a banda Balada Kids, que tocará marchinhas e músicas infantis. Em seguida, as crianças ainda terão um momento, às 18h30, de se divertir com brincadeiras e jogos lúdicos, comandados pelo Clube da Animação. Por fim, haverá mais música com a banda Trem da Fantasia, que vai animar o público das 19h às 21h.
Confira a programação completa:
- 15h – Abertura oficial;
- 15h30 às 17h – Cortejo na orla com Charanga na Folia e boi Catiguria;
- 17h às 18h30 – Show com a banda Balada Kids;
- 18h30 às 19h – Clube da Animação;
- 19h às 21h – Encerramento com a banda Trem da Fantasia.
Conscientização
Além da folia e da descontração, o Bailinho também promoverá a campanha de conscientização “Bloco Vai Quem Quer Paz”, que busca a promoção da paz no Carnaval. A iniciativa integra o Plano de Trabalho “Proteção Integral no Carnaval de Belém 2026”, realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Executiva da Primeira Infância e do Desenvolvimento Infantojuvenil (Sepidi), em parceria com o Governo do Estado e a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da campanha nacional #ONU80.
O Bailinho de Carnaval é promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000, que administra o complexo turístico, em parceria com a Prefeitura de Belém.
Serviço
Bailinho de Carnaval da Estação das Docas
Local: Orla e Armazém 3 da Estação das Docas.
Data: Terça-feira, 17 de fevereiro de 2026.
Horário: Das 15h às 21h.
