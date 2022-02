'Bailinho da Estação' é opção de Carnaval em família na capital

O tradicional "Bailinho da Estação", realizado na Estação das Docas, em Belém, está confirmado para esta terça-feira (01/03), das 16h às 21h, no Armazém 3. Artistas do Clube da Animação e as bandas Balada Kids e Balada.com estão entre as atrações da programação, que costuma reunir famílias para a diversão do Carnaval. A entrada é gratuita, porém é obrigatório apresentar a carteirinha de vacinação com as duas doses e documento de identificação e usar máscara de proteção.

Como será a programação?

Os portões do Armazém 3 serão abertos às 16h. Além dos shows, o evento terá praça de alimentação, venda de artigos carnavalescos, brinquedos e muitas opções para os entusiastas dos festejos de Carnaval.

A partir das 17h, o Clube da Animação realizará diversas brincadeiras interativas com o público. O grupo terá uma professora de dança que promete muita agitação.

Outras diversas atividades e brincadeiras estarão voltadas para o público infantil, como a apresentação do grupo Balada Kids, a partir das 18h30. A banda tocará canções clássicas como "Balão Mágico" e "Trem da Alegria", além de rodas e marchinhas.

Às 19h, será a vez da Banda Balada.com colocar o público para dançar os maiores hits da atualidade. O Bailinho é uma realização da Organização Social Pará 2000, que administra o complexo turístico.

Serviço:

Bailinho da Estação

Dia: 1º de março de 2022 (terça-feira)

Local: Armazém 3 – Estação das Docas

- Programação:

16h - Abertura dos portões

17h - Clube da Animação

18h30 - Balada Kids

19h - Balada.com

21h – Encerramento