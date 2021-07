Avós e idosos são lembrados em Sant'Ana

O Dia de Sant'Ana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora e avós de Jesus é celebrado nesta segunda-feira (26) pela Arquidiocese de Belém e serve de referência para a atenção devida às pessoas idosas no mundo. Tanto que o papa Francisco externou mensagem nesse sentido a qual tem sido compartilhada por fiéis em cidades, inclusive, a capital paraense. Às 11 horas, na Igreja de Sant'Anna, no centro de Belém, o cônego Roberto Cavalli, cura da Sé, presidiu missa com a Bênção dos avós, após o templo receber a visita especial da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

A visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré - a mesma do Círio na berlinda - representa como se a filha estivesse vistitando os pais nesse dia tão especial. A visita da Imagem Peregrina em Sant'Anna ocorre, ao ano, na festividade dos padroeiros e três dias antes do Círio de Nazaré. Joel Lopes, pároco de Sant'Ana, e Antônio Beltrão, ex-pároco que esteve à frente das obras de resturação da Igreja erguida pelo arquiteto italiano Antônio José Landi, celebraram a missa do final da manhã.

Sonhos

Na sua mensagem, o papa Francisco enfatiza a necessidade de solidariedade com as pessoas idosas.O futuro do mundo está nesta aliança entre os jovens e os idosos. Quem, senão os jovens, pode agarrar os sonhos dos idosos e levá-los por diante? Mas, para isso, é necessário continuar a sonhar.

Na mensagem sobre o Dia de Sant'Ana e São Joaquim, o cônego Roberto Cavalli destacou: "Ao celebrar esses dois santos, avós de Jesus, a Igreja nos convida a refletir sobre a família. Jesus nasce em uma família humana e nela cresce, cria laços, e o Evangelho fala que devemos ouvir a Palavra de Deus. Então, devemos ouvir também aqueles que são nossos educadores, nossos pais, nossos avós".