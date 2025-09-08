‘Aviva Universitário’: Evento religioso reúne jovens em momento de louvor na UFPA

Dezenas de jovens participaram, na noite desta segunda-feira (8), de um evento religioso realizado na Universidade Federal do Pará (UFPA). A ação, intitulada “Aviva Universitário na UFPA”, foi marcada por momentos de emoção e louvor.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os participantes cantando, batendo palmas e entoando versos como “Eu pulo e danço ao Senhor Deus”. Muitos deles usavam camisas personalizadas com frases como “Os Escolhidos”.

De acordo com os organizadores, esta foi a primeira vez que a universidade recebeu o “Aviva”, iniciativa que já vem sendo realizada em instituições de ensino superior de diferentes regiões do país.

Segundo eles, o movimento tem como objetivo “proporcionar um momento de adoração ao Senhor, pregação da palavra, além de despertar uma geração para servir ao Senhor nas universidades”, conforme publicado nas redes sociais.