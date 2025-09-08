‘Aviva Universitário’: Evento religioso reúne jovens em momento de louvor na UFPA
De acordo com os organizadores, esta foi a primeira vez que a universidade recebeu o “Aviva”, iniciativa que já vem sendo realizada em instituições de ensino superior de diferentes regiões do país
Dezenas de jovens participaram, na noite desta segunda-feira (8), de um evento religioso realizado na Universidade Federal do Pará (UFPA). A ação, intitulada “Aviva Universitário na UFPA”, foi marcada por momentos de emoção e louvor.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os participantes cantando, batendo palmas e entoando versos como “Eu pulo e danço ao Senhor Deus”. Muitos deles usavam camisas personalizadas com frases como “Os Escolhidos”.
De acordo com os organizadores, esta foi a primeira vez que a universidade recebeu o “Aviva”, iniciativa que já vem sendo realizada em instituições de ensino superior de diferentes regiões do país.
Segundo eles, o movimento tem como objetivo “proporcionar um momento de adoração ao Senhor, pregação da palavra, além de despertar uma geração para servir ao Senhor nas universidades”, conforme publicado nas redes sociais.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA