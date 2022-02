Aviva 2022 atrai jovens para passar Carnaval com Cristo, em Belém

Cerca de 400 pessoas estiveram presentes no primeiro dia do Aviva, o evento de carnaval com Cristo, da Comunidade Católica Cristo Alegria. Direcionado para todas as faixas etárias, a festa religiosa é considerada o maior evento desse segmento em Belém. Neste ano, festividade religiosa ocorre, pela primeira vez, de forma híbrida, presencial e online, e trará para o público uma experiência diferente no feriado, reavivando a chama da esperança nos corações que tem sede de Deus.