Avenida Senador Lemos começa a receber nova pavimentação no sábado, 9

​A partir do próximo sábado (9), a avenida Senador Lemos vai começar a receber nova pavimentação, no trecho que fica na esquina com a travessa Soares Carneiro, no bairro do Umarizal. O projeto de reestruturação da via inclui, além da pavimentação, ciclofaixas, arborização, sinalização, modernização da iluminação pública, calçamento e outros benefícios.

As obras serão executadas por fases, em 4,5 quilômetros de extensão da via, e deverão impactar diretamente os moradores dos bairros do Umarizal, Telégrafo, Barreiro e Sacramenta. As novas fases da obra ainda estão passando por ajustes e aguardam finalização para divulgação do cronograma dos serviços.

O projeto de intervenção na via foi pauta de discussão entre o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, nesta segunda-feira (4), e representantes da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e a equipe de projetos especiais da prefeitura. As Secretarias de Meio Ambiente (Semma) e de Urbanismo (Seurb) também farão parte do projeto.

Com a melhoria da via, o comércio também sofrerá um incremento de empreendimentos. Outras redes de serviços chegarão à avenida, o que deve gerar, inclusive, valorização significativa dos imóveis na área.

Como parte do projeto, serão instalados ao longo da Senador Lemos ecopontos, faixas verdes, projetos de praças, novas paradas de ônibus e espaços de convivência.

Anel cicloviário

“Na nova Senador Lemos será incorporada a ciclofaixa interligando com a avenida Visconde de Souza Franco com a Dr. Freitas, integrando, posteriormente, um anel cicloviário, o primeiro de Belém”, destacou o coordenador da equipe de projetos especiais ​​da prefeitura, o arquiteto José Raiol.

A implantação da ciclofaixa vai possibilitar uma alternativa segura para o deslocamento na cidade, para garantir maior fluidez ao tráfego de veículos motorizados, assim como o cuidado e respeito aos direitos dos pedestres e ciclistas.