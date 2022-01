Avenida Rômulo Maiorana e mercados de Belém serão requalificados e reconstruídos

Nesta quarta-feira (12), seis convênios com a prefeitura para obras de requalificação e reconstrução foram assinados pelo governador Helder Barbalho. A iniciativa irá beneficiar mercados em Icoaraci, Pedreira e Guamá, na capital paraense, e ainda a avenida Rômulo Maiorana. As obras, que totalizam o investimento de R$ 15,4 milhões em infraestrutura nos locais, serão conduzidas pela Prefeitura.

“Iniciamos uma parceria importante para as feiras de Belém, além da nossa 25 (Rômulo Maiorana) que vai ficar bonita igual a Duque de Caxias. Os meus parabéns a Belém. Teremos uma agenda extensa de entregas, levando à transformação social, cidadania e paz que a nossa população espera”, destacou o governador Helder Barbalho, em discurso.

Ao todo seis mercados receberão adequação de ambientes para melhorar as condições de trabalho dos feirantes, refletindo na prestação de serviço com mais qualidade para os consumidores.

"Não vejo a hora de receber meu boxe todo reconstruído. Eu creio que vai melhorar muito para nós, atrair mais clientes. Serão melhores condições de trabalho e de atendimento”, pontua a feirante do Jurunas, Conceição Viana.

Já a avenida tem o projeto orçado em R$ 29, 4 milhões, sendo R$25 milhões investidos pelo Estado e R$4,4 milhões pelo município. O projeto inclui a reurbanização nos 2,8 km de extensão, no perímetro entre a avenida Doutor Freitas e a travessa Antônio Baena. Serão executados serviços de urbanização, paisagismo, requalificação do equipamento urbano, renovação das redes básicas (rede de drenagem, rede elétrica), além da inclusão de ciclovias, calçadas acessíveis e implantação de sistemas de drenagem de águas pluviais.

Também serão implantados áreas de lazer e comércio como um play dog, quadra de esportes, quadras de areia, academia ao ar livre, playground, praça de skate, quiosques, abrigo para guarda; abrigos para taxistas; barracas de coco; praça de slackline e espaços para as estações saúde.

Confira os mercados que receberão adequação de ambiente:

- Mercado de Icoaraci. Valor do investimento: R$3,5 milhões

- Mercado da Terra Firme. Valor do investimento: R$ 1,8 milhões

- Complexo do Mercado da Pedreira (Casa do Bife). Valor do investimento: R$ 1,7 milhões

- Mercado da Pedreira. Valor do investimento: R$ 3,5 milhões

- Complexo do Mercado do Guamá. Valor do investimento: R$ 2,7 milhões

- Mercado da Farinha do Guamá. Valor do investimento: R$ 2,2 milhões

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)