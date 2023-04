Avenida Nazaré tem trecho interditado neste sábado com desvio de rotas de ônibus; confira

Ao longo da manhã deste sábado, 1º de abril, a avenida Nazaré, em Belém, terá um trecho interditado para a retirada de uma árvore. Das 8h às 12h, o percurso entre a travessa Quintino Bocaiúva e a avenida Generalíssimo Deodoro estará impedido para veículos.

A medida é necessária para garantir a segurança da equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) no trabalho de retirada de uma árvore. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) fazem a interdição do trecho e os desvios do trânsito e das linhas de ônibus que trafegam pela avenida Nazaré, pela travessa Rui Barbosa.

Durante o tempo de interdição, os horários das linhas de ônibus que operam pela avenida Nazaré seguirão pela travessa Rui Barbosa, avenida Gentil Bittencourt travessa 14 de Março, avenida Magalhães Barata a destino. Já as linhas que operam pela avenida Gentil Bittencourt/ Quintino/Nazaré seguem pela avenida Gentil Bittencourt, travessa 14 de Março e avenida Magalhães Barata a destino.