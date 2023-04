Festival de talentos de pessoas com autismo mobiliza artistas, em Belém

Pessoas com Transtorno do Espectro Autismo (TEA) exibem talentos no Festival Paraense “TEAlentos”, uma iniciativa da da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) que tem o objetivo de promover as habilidades artísticas da população autista. Este ano, o festival foi dividido em dois momentos diferentes: a Mostra de Artes Visuais na Galeria Benedito Nunes, no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), que está em exposição desde a última segunda-feira (27) e segue até este sábado (1º); e as apresentações de música e dança, que serão realizadas na próxima segunda-feira (3), no Theatro da Paz, a partir das 19h.

O estudante Carlos Augusto Furtado, de 38 anos, se orgulha de ser o primeiro músico da família. “Eu adoro música, amo tocar. Eu toco desde 2008 e, para mim, a música é inclusão social”, resume o acadêmico de Licenciatura Plena em Música, da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Foram quatro anos tentando entrar na universidade para aprimorar os conhecimentos e se tornar professor. O acesso veio ano passado, por meio de um processo seletivo especial.

Foi nos intervalos das aulas que Carlos Augusto tomou como rotina ensaiar para a terceira edição do TEAlentos. “Vou tocar violoncelo e me sinto muito feliz. Haverá vários artistas lá chamando atenção para os talentos de pessoas com autismo. Essa vai ser a minha segunda apresentação e eu nem estou mais nervoso”, disse o músico.

Vinícius Veloso, de 11 anos, desenha desde os três. A coleção dos animes dele – animação desenhada à mão – foi inscrita e aceita no festival. “Estou feliz e empolgado. Eu amo desenhar. Faço isso há muito tempo”, comenta o estudante.

A mãe de Vinícius, Elieide Veloso, se emociona ao ver o talento do filho sendo valorizado. “Eu estou muito feliz com essa oportunidade que deram para ele poder mostrar o que ele faz de melhor. Ele aprendeu sozinho, pega o papel e desenha muito bem. Para ele é até terapêutico, ele se acalma quando desenha. Para a exposição, ele escolheu os melhores desenhos”, contou Elieide.

"A expectativa é grande para receber não só os participantes, mas seus familiares e o público em geral, já que no Festival de 2022 tivemos recorde de público com o Theatro da Paz lotado. É uma oportunidade que temos para mostrar as habilidades e talentos das pessoas com autismo no nosso estado. O frio na barriga é o mesmo em todas as edições", destacou Nayara Barbalho, coordenadora estadual de Políticas para o Autismo.

Política pública

O TEAlentos faz parte de um conjunto de ações da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que criou, em 2020, a Coordenação de Políticas para o Autismo (Cepa), como forma de implementação da Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Serviço

TEAlentos 2023: a Mostra de Artes Visuais está aberta para visitação gratuita neste sábado (1º), das 8h às 18h, na Galeria Benedito Nunes, no Centur.

A programação com música e dança será realizada na próxima segunda-feira (3), das 19h às 21h30, no Theatro da Paz.