Avenida Liberdade será inaugurada na quinta-feira (2) e vai ligar Alça Viária à avenida Perimetral

A avenida Liberdade, que ligará a Alça Viária à avenida Perimetral, na Grande Belém, será inaugurada na próxima quinta-feira (2). A obra, realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), foi projetada para melhorar a trafegabilidade, a segurança e o deslocamento de pessoas e cargas, conectando três municípios da Região Metropolitana de Belém e encurtando distâncias. A nova rota também facilitará o acesso ao Porto de Vila do Conde, em Barcarena, além de ampliar a conexão com as regiões Sul e Sudeste do Estado, consolidando-se como corredor logístico.

A obra conta com uma via expressa de 14 quilômetros, sem interrupções, sendo o primeiro modelo desse tipo na Amazônia. Somados aos três quilômetros de duplicação da Alça Viária, no trecho que vai da BR-316 até a entrada da avenida, o projeto amplia ainda mais a capacidade de fluxo na região. A proposta é reduzir significativamente o tempo de deslocamento de mais de dois milhões de pessoas, além de criar uma segunda entrada rodoviária para a capital paraense.

Entre os destaques da obra, estão soluções que aliam desenvolvimento e sustentabilidade, como a implantação de 34 passagens de fauna, sendo 22 aéreas e 12 subterrâneas, além da preservação de córregos e braços de igarapés ao longo de todo o trajeto, reforçando o compromisso com o meio ambiente.

A obra faz parte de um conjunto mais amplo de investimentos em infraestrutura no Estado. Desde 2019, já foram entregues mais de três mil quilômetros de rodovias, o equivalente à distância entre Belém e São Paulo, além de ações de pavimentação em diversas regiões do Pará por meio do programa “Asfalto por todo o Pará”.