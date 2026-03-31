Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Avenida Liberdade será inaugurada na quinta-feira (2) e vai ligar Alça Viária à avenida Perimetral

A nova rota também facilitará o acesso ao Porto de Vila do Conde, em Barcarena, além de ampliar a conexão com as regiões Sul e Sudeste do Estado, consolidando-se como corredor logístico

O Liberal
fonte

Avenida Liberdade se consolida como novo corredor logístico do Pará (Foto: Alexandre Costa | Ag. Pará)

A avenida Liberdade, que ligará a Alça Viária à avenida Perimetral, na Grande Belém, será inaugurada na próxima quinta-feira (2). A obra, realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), foi projetada para melhorar a trafegabilidade, a segurança e o deslocamento de pessoas e cargas, conectando três municípios da Região Metropolitana de Belém e encurtando distâncias. A nova rota também facilitará o acesso ao Porto de Vila do Conde, em Barcarena, além de ampliar a conexão com as regiões Sul e Sudeste do Estado, consolidando-se como corredor logístico.

A obra conta com uma via expressa de 14 quilômetros, sem interrupções, sendo o primeiro modelo desse tipo na Amazônia. Somados aos três quilômetros de duplicação da Alça Viária, no trecho que vai da BR-316 até a entrada da avenida, o projeto amplia ainda mais a capacidade de fluxo na região. A proposta é reduzir significativamente o tempo de deslocamento de mais de dois milhões de pessoas, além de criar uma segunda entrada rodoviária para a capital paraense.

Entre os destaques da obra, estão soluções que aliam desenvolvimento e sustentabilidade, como a implantação de 34 passagens de fauna, sendo 22 aéreas e 12 subterrâneas, além da preservação de córregos e braços de igarapés ao longo de todo o trajeto, reforçando o compromisso com o meio ambiente.

A obra faz parte de um conjunto mais amplo de investimentos em infraestrutura no Estado. Desde 2019, já foram entregues mais de três mil quilômetros de rodovias, o equivalente à distância entre Belém e São Paulo, além de ações de pavimentação em diversas regiões do Pará por meio do programa “Asfalto por todo o Pará”. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

avenida liberdade

inauguração da obra
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Expectativa

Páscoa impulsiona pequenos empreendedores e prevê crescimento de até 5% no varejo em Belém

Produção de chocolates artesanais cresce, enquanto setor projeta aumento nas vendas e enfrenta alta nos custos

29.03.26 8h30

SAÚDE

Fórum Amazônico discute avanço da obesidade e impacto na saúde hepática da região Norte

O evento contou com a participação do professor norte-americano Arun Sanyal e da pesquisadora Claudia Oliveira para debater diagnóstico e prevenção da MASLD

28.03.26 11h54

CELEBRAÇÃO

Homilia do Domingo de Ramos ressalta a realeza humilde de Jesus durante a abertura da Semana Santa

O padre Cláudio Pighin reflete sobre a entrada de Jesus em Jerusalém e destaca a doação de Cristo como a expressão máxima do amor de Deus pelos seus filhos

28.03.26 11h18

BELÉM

VÍDEO: 'Gangue' de macaquinhos invade rua do conjunto Marex, em Belém, atrás de comida

O registro foi feito nesta semana e rapidamente ganhou atenção pela quantidade de animais reunidos

24.03.26 12h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Filha do cantor Bruno Mafra sofre ameaças pelas redes sociais; veja as mensagens!

“Sua hora vai chegar, gorda”. A jovem, que foi vítima de absusos como mostra a decisão judicial, apresentou algumas das ameaças pelas redes sociais 

29.03.26 15h20

QUARESMA

Frei Gilson encerra Quaresma de São Miguel no Mangueirão, em Belém, confirma Arquidiocese

Evento será realizado nos dias 26 e 27 de setembro de 2026 e marca a primeira vigília nacional presencial na Amazônia

31.03.26 8h20

MOBILIDADE

Avenida Liberdade será inaugurada na quinta-feira (2) e vai ligar Alça Viária à avenida Perimetral

A nova rota também facilitará o acesso ao Porto de Vila do Conde, em Barcarena, além de ampliar a conexão com as regiões Sul e Sudeste do Estado, consolidando-se como corredor logístico

31.03.26 10h18

CIDADES

Talento do Pará, Maria Antônia vence torneio de tênis e mira topo do ranking nacional

Com apenas 11 anos, a jovem está em 7ª colocada no nacional sub-12 da CBT

29.03.26 13h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda