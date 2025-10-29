Avenida Júlio César será interditada a partir desta quarta (29)

A Prefeitura de Belém informou que a avenida Júlio César, no trecho do Parque Urbano São Joaquim, ficará totalmente interditada a partir das 23h desta quarta-feira (29) até as 5h da manhã de quinta-feira (30).

A interdição é necessária para a finalização do posicionamento da nova passarela. Após a conclusão dos trabalhos, o maquinário será retirado e o tráfego liberado. A nova estrutura, com 5,20 metros de altura, ficará disponível para uso da população.