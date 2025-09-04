Avenida Doutor Freitas terá mudanças no trânsito para obras de drenagem; veja onde

A avenida Doutor Freitas, no bairro da Pedreira, em Belém, ficará interditada para a realização de drenagem profunda. A realização das obras irá causar mudanças no trânsito da área. A previsão é que a alteração dure até o dia 15 de setembro.

O trecho da Doutor Freitas que será alterado fica entre as avenidas Pedro Miranda e Brigadeiro Protásio. De acordo com a Prefeitura, a intervenção é necessária para melhorar o escoamento das águas da chuva e reduzir os riscos de alagamentos na região, um dos pontos mais críticos da capital durante o inverno amazônico.

Trânsito

Com a interdição, o tráfego de veículos será desviado para vias alternativas, com orientação e apoio das equipes de trânsito. A recomendação é que motoristas programem seus deslocamentos com antecedência e utilizem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

A Prefeitura pede a compreensão da população durante o período de obras, reforçando que a medida é temporária e essencial para a melhoria da infraestrutura urbana.