Avenida Bernardo Sayão é bloqueada durante manifestação no bairro da Condor, em Belém

Manifestantes fecharam a avenida Bernardo Sayão, próximo da travessa Padre Eutíquio, no bairro da Condor, em Belém, na manhã desta quinta-feira (24/4). De acordo com as autoridades, eles reivindicam a construção de uma ponte no Porto da Palha.

Um vídeo circula nas redes sociais da manifestação. Pelas imagens é possível ver pedaços de madeira espalhados pela via, impedindo a passagem de veículos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Belém sobre o caso e aguarda retorno.