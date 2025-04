Moradores interditam trânsito após acidente que provocou a morte de adolescente, em Mosqueiro

Moradores do distrito de Mosqueiro, em Belém, realizaram, ao longo desta terça-feira (15), um protesto em razão da morte de um adolescente de 16 anos. O ato teve início por volta das 15h e se estendeu até a noite, com interdição de vias nas proximidades da Praça Matriz do Carananduba. Segundo os manifestantes, um buraco na pista teria contribuído para a fatalidade. Equipes da Polícia Militar acompanharam a manifestação. As circunstâncias exatas do acidente continuam sob apuração.

Pessoas que se apresentaram como testemunhas do acidente relataram que o adolescente estaria trafegando em uma moto​cicleta sem capacete e em alta velocidade. No momento em que atingiu o buraco, teria perdido o controle do veículo, se desequilibrado e sido arremessado ao solo. Ainda conforme essas testemunhas, ele estaria falando ao telefone enquanto pilotava. Essa versão, no entanto, não foi confirmada por fontes oficiais.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jovem caído, bastante ensanguentado, sobre uma calçada. Moradores da área aparecem tentando prestar os primeiros socorros. Nas imagens, a vítima está trajando apenas um short, sem camisa.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que o acidente ocorreu por volta das 11h30 da manhã de segunda-feira (14), na rua Lalor Mota, no bairro do Carananduba, na ilha de Mosqueiro. “Familiares da vítima procuraram a Unidade Básica de Saúde do Carananduba, solicitando que a ambulância da unidade realizasse a remoção do rapaz. No entanto, é importante esclarecer que, de acordo com os protocolos de atendimento em casos de acidentes com suspeita de trauma ou atropelamento, apenas o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) ou o Corpo de Bombeiros estão habilitados para realizar esse tipo de remoção com segurança, pois dispõem de equipes com paramédicos e estrutura adequada para o atendimento pré-hospitalar”, informou a Sesma.

Ainda segundo o órgão, “ao tomar conhecimento da ocorrência, o gerente da unidade agiu com rapidez e responsabilidade, acionando diretamente o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, que prontamente enviou uma equipe de resgate ao local”.

Apesar do atendimento prestado, o adolescente não resistiu aos ferimentos. “Infelizmente, apesar do socorro ter sido realizado, a vítima veio a óbito após ser encaminhada ao Hospital Geral de Mosqueiro”, lamentou a Sesma.