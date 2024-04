Moradores protestam contra alagamento na área do Porto da Palha, em Belém (PA)

No começo da noite, um grupo de moradoreas da área do Porto da Palha, no bairro da Condor, fizeram um protesto na avenida Bernardo Sayão, para reivindicar serviços da Prefeitura de Belém para uma situação de alagamento no local. Segundo os manifestantes que colocaram fogo em pedaços de madeira no meio da via pública, ocorreu o estouro de um encanamento no local há dois dias, e, com a chuva da tarde nesta terça-feira o alagamento na área ficou maior.

Policiais do 20° Batalhão da Polícia Militar compareceram ao local da manifestação. A Polícia segue monitorando a área. A Guarda Municipal também foi acionada para atuar nessa ocorrência.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal continua levantando mais informações sobre o assunto.