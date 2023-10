Avenida Augusto Montenegro registra dois acidentes fatais de domingo (15) para segunda (16)

Dois acidentes foram registrados na avenida Augusto Montenegro, no começo desta semana. Ainda na noite de domingo (15), uma pessoa morreu vítima de atropelamento, em uma das pistas dessa via, às proximidades do prédio-sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), no bairro do Tenoné, por volta das 21h.

Já na madrugada desta segunda-feira (16), outra morte na avenida. Um motociclista colidiu contra uma estrutura de concreto na avenida e morreu no local. Esse acidente se deu por volta das 2h de hoje (16), próximo ao local do atropelamento verificado no domingo, no km 8, na pista sentido Belém-Icoaraci, no bairro Parque Guajará.

Técnicos da Polícia Científica do Pará atuaram no local do fato, que foi monitorado pela Polícia Militar. As vítimas não foram identificadas.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal prossegue apurando informações sobre os acidentes