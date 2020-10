Avenida Augusto Montenegro é bloqueada por protesto atribuído a mototaxistas

Uma queima de pneus causou a interdição de parte duas pistas da avenida Augusto Montenegro no sentido Belém-Icoaraci na noite desta quinta-feira, 29. Um grupo de pessoas não identificadas fez uma barricada e ateou fogo em pneus lançados no meio da via, à altura da rua Café Liberal. Embora ninguém tenha assumido a autoria do protesto, testemunhas que estavam no local no momento em que o "protesto" começou dizem que os responsáveis foram mototaxistas que atuam naquela área, descontentes com uma operação conjunta de órgãos de segurança pública que resultou, em outras coisas, no guinchamento de várias motos irregulares.

As chamas geradas na combustão dos pneus deixaram o trânsito lento. A Polícia Militar foi chamada, mas ao chegar no local não encontrou nenhum responsável pelo ato. O Corpo de Bombeiros também foi chamado ao local, mas o fogo foi perdendo intensidade com o tempo e em menos de 40 minutos o trânsito voltou a fluir quase normalmente, restando apenas um foco pequeno que foi consumido por completo sem a necessidade de intervenção do CBM, ao qual restou apenas fazer a remoção dos destroços queimados.