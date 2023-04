Avenida Alcindo Cacela é interditada nesta segunda; veja o que muda nas rotas de ônibus

Nesta segunda-feira, 24, até às 13 horas, o trânsito no perímetro do prédio do Comando de Missões Especiais (CME), localizado na avenida Alcindo Cacela, será totalmente interditado - é o que informa a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). A medida foi tomada para garantir a segurança da realização de uma cerimônia de formatura militar.

Segundo o coordenador de Operações de Trânsito, Isaías Reis, a avenida Alcindo Cacela estará interditada, temporariamente, entre as ruas dos Pariquis e São Miguel, e avenida Fernando Guilhon, entre as travessas 9 de Janeiro e 14 de Março. Os agentes de trânsito da Semob estarão posicionados nesses trechos, orientando os condutores no trânsito para garantir a fluidez e a segurança viária de pedestres e participantes do evento.

Desvios de itinerários

Devido à interdição temporária do referido perímetro, as linhas que operam no trecho serão desviadas, provisoriamente, pela avenida Alcindo Cacela com a travessa Padre Eutíquio e pela avenida Fernando Guilhon com a travessa Quintino Bocaiúva.

O coordenador de Fiscalização e Vistoria, Raimundo Rodrigues Neto, informou que os agentes de transporte estarão no local orientando os operadores do sistema de transporte coletivo sobre a mudança temporária de itinerários que serão desviados.

Veja como ficam os itinerários com o desvio temporario:

As linhas 114 – Cremação II – Alcindo Cacela e 308 – UFPA – Alcindo Cacela, no sentido Bairro – Centro, farão: Av. Alcindo Cacela, Trav. Pe. Eutíquio, Rua Eng. Fernando Guilhon, Trav. Quintino Bocaiúva, Rua dos Mundurucus, Trav. 09 de Janeiro, a destino.

As linhas 113 – Cremação I – Estrada Nova e 307 – UFPA – Pe. Eutíquio, no sentido Centro – Bairro, fará: Av. Alcindo Cacela, Rua dos Pariquis, Trav. Quintino Bocaiúva, Rua Eng. Fernando Guilhon, Trav. Dos Apinagés, Av. Alcindo Cacela, a destino.

A linha 229 – Pedreira – Condor, no sentido Bairro – Centro, fará: Trav. Dos Apinagés, Av. Alcindo Cacela, Trav. Pe. Eutíquio, a destino.

A linha 230 – Pedreira – Felipe Patroni, no sentido Bairro – Centro, fará: Trav. Castelo Branco, Rua dos Pariquis, Trav. Pe. Eutíquio, a destino.

A linha 631 – E. Marex – Ver-o-Peso, fará: Trav. Dos Apinagés, Rua Eng. Fernando Guilhon, Trav. Quintino Bocaiúva, Rua dos Mundurucus, Trav. 09 de Janeiro, a destino.