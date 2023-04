BR-316 é internditada por protesto na manhã desta segunda-feira (24)

Na manhã desta segunda-feira, 24, a rodovia BR-316 é interditada na altura do quilômetro 8 devido a um protesto realizado por pais de alunos da escola Manuel Gregório, que atende principalmente moradores da comunidade quilombola do Abacatal, em Ananindeua. Os participantes do ato reivindicam a solução de problemas estruturais na unidade educacional, que há quatro meses estaria prejudicando a educação dos estudantes, que precisam conviver com entulho, poeira e salas improvisadas.

Segundo Jéssica Teixeira, mãe de um dos estudantes impactados, o protesto começou às 6h desta segunda-feira e tem como objetivo fazer com que uma comissão dos envolvidos seja ouvida pela Prefeitura ou pela Câmara Municipal de Ananindeua. Ela informa que o grupo, formado por cerca de 60 pessoas, está ocupando 50% da pista no sentido de quem vai de Ananindeua para Belém. Há a possibilidade de interditar toda a via, caso o grupo não receba nenhum retorno esperado.

"Mais pessoas estão a caminho da manifestação. É um protesto pacífico, formado por pais e mães de alunos. Estamos reivindicando direito a educação ajavista que a mais de 4 meses nossas crianças estão sendo prejudicado por uma obra sem data pra terminar", comenta.

A redação integrada de O Liberal solicitou o posicionamendo do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) sobre o trabalho de agentes com relação ao fluxo de veículos na via, mas ainda aguarda o retorno. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível perceber que, no local, já há a paresença de viaturas da Polícia Militar do Pará (PM) e de agentes de trânsito. A prefeitura de Ananindeua também foi contactada pela redação, mas ainda não houve retorno.