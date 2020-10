AVAO recebe doação de cestas básicas e fraldas geriátricas

A Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho (Assintra) repassou cestas básicas e fraldas geriátricas para a Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia (AVAO). Esses alimentos e itens serão utilizados no atendimento a pacientes e acompanhantes provenientes de bairros de Belém e de cidades do interior do Estado para tratamento no Hospital Ophir Loyola.

“Essa contribuição é muito importante para essas pessoas, que na maioria das vezes chegam até o hospital com grandes dificuldades de transporte e mesmo sem uma alimentação mais saudável; nós agradecemos muito a Assintra pela sensibilidade e pelo repasse dos alimentos”, afirmou a presidente da AVAO, Ana Klautau Leite.

Em 21 anos de funcionamento, a AVAO já atendeu a mais de 2 milhões de pacientes de câncer e acompanhantes com o café da manhã e almoço, além de outros serviços.

A entrega dos gêneros alimentícios e fraldas ocorreu na quarta-feira (21), na sede da AVAO, na travessa 14 de Abril, entre Gentil Bittencourt e Magalhães Barata. A Assintra foi representada pelos dirigentes Otávio Roberto Maués Paixão, Maria Joana Nery de Almeida e Maria de Fátima Daavedra.