Avanços em tratamentos de saúde na Amazônia são aprimorados com base na sustentabilidade

As questões relacionadas à saúde, desenvolvimento e sustentabilidade na região Amazônica estão no centro de inúmeras discussões em todo o país. Os tratamentos inovadores na área médica, que estão cada vez mais alinhados com a questão da sustentabilidade, melhoram significativamente a qualidade de vida da população local. Em entrevista ao O Liberal, nesta quita-feira (8/08), José Rufino dos Santos, Presidente da Sociedade médico-cirúrgica do Estado do Pará, aponta que os avanços tecnológicos e a questão sobre a preservação do meio ambiente estão diretamente relacionadas com a saúde de quem vive na amazônia.

“Hoje em dia a gente tem cada vez mais essa prática de relacionar a sustentabilidade e a saúde. Muitos hospitais e clínicas trabalham com a sustentabilidade na redução de resíduos. Principalmente hoje, em que se imprime menos papel. Além disso, conseguimos ver através da telemedicina os cuidados com quem vive em regiões mais remotas. O uso consciente da medicina, que com o aprendizado que temos na região, pode revolucionar a nossa área de atuação, todos esses temas devem ser destacados”, expressa José Rufino.

Conforme o médico, muitos pesquisadores e comunidades estão trabalhando em conjunto para desenvolver e trazer ao Pará o que há de novidade na medicina. Para José Rufino, é importante fazer a população participar do debate, pois a saúde na Amazônia não se limita apenas aos tratamentos. “Os hábitos de vida saudáveis, a educação em saúde e a preservação do meio ambiente são pilares fundamentais para garantir um futuro mais promissor para a região. Quando falamos e debatemos sobre essa relação, o profissional da saúde também pode levar ao seu paciente e aplicar nos seus consultórios esse aprendizado. O objetivo é falar e promover essa discussão entre sustentabilidade e inovação, que traz muitos ganhos para a sociedade paraense”, afirma o médico.

VEJA MAIS

Falar sobre a relação entre a saúde, a inovação e a sustentabilidade traz à tona também o conhecimento e entendimento sobre como utilizar recursos naturais de forma sustentável, para contribuir na conservação da biodiversidade da Amazônia. Os avanços nessa área demonstram que é possível conciliar desenvolvimento e preservação ambiental, construindo um futuro mais justo e equilibrado para todos, como será tratado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, no Pará.

Debate

Para tratar sobre o acesso a serviços de saúde, a qualidade de vida e a promoção de hábitos sustentáveis, de 16 a 18 de agosto Belém irá sediar o XX congresso Médico Amazônico. Durante os três dias, profissionais das mais variadas áreas da medicina se encontram no Hangar centro de convenções para debater sobre fatores que influenciam na qualidade de vida e apresentar inovações científicas.

Entre assuntos discutidos estão: o panorama dos transplantes no Pará, os cuidados necessários no desenvolvimento infantil, a fluoração (o uso do flúor) na água de populações, a eficiência dos tratamentos homeopáticos, os avanços no tratamento da doença de Parkinson, o panorama vacinal no Pará(como estamos em relação ao plano nacional de imunização), e os riscos e verdades sobre o uso de dispositivos eletrônicos (vape) e narguilés.

O evento realizado pela Sociedade médico-cirúrgica do Pará vai trazer palestras, mesas redondas e conferências sobre mais de 20 temas para profissionais da área da medicina, estudantes e pesquisadores no âmbito regional e nacional. O evento, que é considerado uma preparação para a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).