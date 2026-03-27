Avanços científicos na Doença Hepática Esteatótica Metabólica serão centro de debate de Fórum
Fórum Amazônico de Doença Esteatótica Metabólica (Masld 2026) começa neste sábado (28) no Hangar, em Belém
As causas da doença do fígado, tratamentos e as possibilidades de prevenção estarão no centro do debate do Fórum Amazônico de Doença Esteatótica Metabólica (Masld 2026), no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, que será realizado no próximo sábado (28/03), em Belém. O evento será realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Hepatologia na Amazônia (Nepha).
A Doença Hepática Esteatótica Metabólica (DHEM ou MASLD) é hoje uma das principais de cirrose e câncer em várias partes do mundo. Um dos participantes no Fórum que falará sobre a longa experiência com pacientes com doenças no fígado é o médico e professor universitário Salomão Kahwage Neto, de 71 anos. Kahwage com possui 48 anos de medicina é um dos maiores nomes da área médica na Amazônia e membro da Academia Paraense de Medicina.
"Antigamente, a gente achava que fígado gordo, ou esteatose hepática, era uma doença que não tinha grandes problemas, mas tem e muito. Tanto é que mudou de nome, hoje se chama doença hepática metabólica não-alcoólica. Hoje ela é a principal causa de cirrose em algumas partes do mundo e já é a principal causa de câncer de fígado em várias partes do mundo", explica o doutor Salomão.
A DHEM, conhecida anteriormente como esteatose hepática, está diretamente ligada a fatores como obesidade, diabetes, hipertensão, sedentarismo e alimentação inadequada.
Segundo a pesquisadora Claudia Oliveira, professora da Universidade de São Paulo (USP), conhecimento médico científico apontam que a chamada 'gordura no fígado' pode evoluir para quadros graves de saúde. “Antigamente se pensava que era apenas uma ‘gordurinha no fígado’, mas hoje sabemos que é uma doença que pode evoluir para cirrose, câncer hepático e aumentar o risco cardiovascular”, explica Claudia Oliveira.
A especialista aponta que cerca de 30% da população mundial já possui a doença. Na América Latina, esse número é ainda mais significativo, aproximadamente 44%, colocando a região entre as de maior prevalência no planeta.
O doutor Kahwage detalha ainda que o agravamento da osteatose hepática para situações mais graves como cirrose ou câncer tem componentes genêticos. Alguns gênes estão associados a maior resistência ao desenvolvimento de doenças no fígado, enquanto outros deixam o corpo mais vulnerável.
"Hoje a gente tem marcado genético, todo indivíduo que tem osteatose hepática, a gente pode pedir os marcadores genéticos. Já tem laboratórios que fazem isso em Belém. E quem nasce com uma mutação PNPLA3 a chance de evoluir para cirrose é muito alta", destaca.
Atitudes simples como uma alimentação mais saudável e atividades físicas podem colaborar muito com a prevenção de doenças no fígado. "Sabe qual é o melhor remédio para doença no fígado? Comprar um bom tênis. Quanto mais você caminhar, mais você vai queimar gordura do fígado", relaciona.
FÓRUM - O evento nacional contará com a participação do pesquisador internacional Arun Sanyal, da Virginia Commonwealth University, uma das maiores referências globais no estudo da doença. A presença do especialista reforça a importância científica do fórum e o intercâmbio de conhecimento entre países. Além das discussões acadêmicas, o fórum também busca ampliar o olhar sobre a realidade amazônica, onde historicamente a atenção em saúde pública se concentra em doenças infecciosas.
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