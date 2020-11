Avanço de sinal acaba em acidente atrás de shopping no bairro do Reduto, em Belém

Mais um acidente por avanço de sinal foi registrado na esquina da Travessa Quintino Bocaiúva, com a rua Aristides Lobo, no bairro do Reduto, em Belém.

Um carro, modelo Gol, ficou com a frente totalmente destruída após se chocar com outro. O acidente aconteceu por volta das 8h deste sábado (28). Os passageiros dos dois veículos envolvidos tiveram ferimentos leves.

De acordo com Vanessa Araújo, moradora da esquina do cruzamento, os acidentes nesse trecho são constantes, principalmente durante a madrugada e com motocicletas. "Infelizmente, as pessoas não respeitam os semáforos deste cruzamento e já estou acostumada com esses acidentes", concluiu.